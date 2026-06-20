Día de la Bandera: emotiva promesa de cientos de alumnos en Plaza Mansilla

En el Día de la Bandera, más de 200 de estudiantes de Paraná prometieron lealtad a la enseña nacional en una emotiva ceremonia en Plaza Mansilla.

En una jornada cargada de emoción y simbolismo por el Dia de la Bandera, más de 200 alumnos de cuarto grado de Paraná realizaron este sábado la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional. El acto tuvo lugar en Plaza Mansilla y contó con la participación de veteranos de Malvinas, autoridades, docentes y familias.

Con banderas celestes y blancas en alto, cientos de estudiantes de cuarto grado participaron este sábado de la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional en Plaza Mansilla. La ceremonia, una de las más significativas del calendario escolar argentino, convocó a alumnos de escuelas públicas, privadas y de educación integral de Paraná, que estuvieron acompañados por sus familias, docentes y autoridades provinciales y municipales.

Diario UNO estuvo presente durante la jornada, que se desarrolló en un clima de emoción y orgullo patrio. El acto fue organizado de manera conjunta por la Vicegobernación de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE), la Municipalidad de Paraná y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná.

Desde temprano, la plaza comenzó a poblarse de estudiantes que llegaron junto a sus compañeros y maestros para participar de un momento que quedará grabado en su trayectoria escolar. Antes del inicio de la ceremonia, los niños compartieron un chocolate caliente con facturas, en una instancia de encuentro y celebración previa al acto central.

La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, legisladores, funcionarios provinciales y municipales, además de representantes de distintas instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

Los veteranos, protagonistas del acto

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia fue la participación de los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes tuvieron a su cargo la toma de la promesa de lealtad a la Bandera. Su intervención se enmarca en la Ley Provincial Nº 11.197, que establece la participación de los excombatientes en este tipo de actos con el propósito de fortalecer la transmisión de valores vinculados a la ciudadanía, la memoria colectiva, la democracia y el compromiso con la Nación.

El encargado de dirigir el momento central fue el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Paraná, Oscar Eguías, quien brindó un mensaje dirigido especialmente a los estudiantes. Durante sus palabras, invitó a reflexionar sobre el significado de la fecha y sobre la responsabilidad de construir una sociedad basada en valores.

"La verdadera independencia de un país no se define solamente en nuestra historia, se construye cada día con educación y con los valores que sembramos en nuestros niños", afirmó.

El veterano también destacó el valor simbólico que tiene la promesa para quienes la realizan por primera vez. "Hoy ustedes, alumnos, con la pureza y la ilusión en sus corazones, harán una de las promesas más significativas de su infancia: lealtad a nuestra Bandera Nacional", expresó ante una plaza repleta de gente.

El recuerdo de Malvinas y el futuro de las nuevas generaciones

En otro tramo de su discurso, Eguías recordó a los soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas y vinculó ese legado con el compromiso que asumían los estudiantes.

"Lo harán ante la presencia de los veteranos y por la memoria de los caídos en combate en Malvinas, que guardan una historia de coraje, sacrificio y amor por la patria", señaló.

Sus palabras fueron seguidas con atención por los niños y acompañadas por el aplauso de docentes, familiares y autoridades presentes. Además, remarcó la importancia de las nuevas generaciones en la construcción del futuro del país.

"El futuro de nuestra Nación está en manos de ustedes y en la semilla de valores que hoy entre todos elegimos sembrar", manifestó.

El emotivo "Sí, prometo" que resonó en Plaza Mansilla

Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Eguías invitó a los estudiantes a colocarse una mano sobre el corazón y prepararse para realizar la promesa. En medio de un profundo silencio, el excombatiente pidió a los niños que expresaran con fuerza su compromiso.

"Con una mano en el corazón, y luego de la promesa, griten tan fuerte que se escuche en toda la ciudad de Paraná y una vez más agiten sus banderas", expresó con orgullo.

Antes de formular la tradicional pregunta, recordó el significado de la enseña nacional y los valores que representa para todos los argentinos.

"Nuestra bandera simboliza la patria, su soberanía, nuestra Constitución y nuestro pueblo. El trabajo y el estudio son sus principales sostenes", afirmó.

Finalmente llegó el instante más esperado por los alumnos. Frente a miles de estudiantes reunidos en la plaza, Eguías preguntó: "Estudiantes, ¿prometen honrar nuestra bandera y respetarla para siempre?".

La respuesta fue inmediata, contundente y unánime. "¡Sí, prometo!", gritaron cientos de niños al mismo tiempo mientras las banderas argentinas se agitaban en el aire, generando una de las imágenes más emotivas de la mañana.

El acto concluyó entre aplausos, abrazos y fotografías familiares. Para los estudiantes, la jornada representó mucho más que una ceremonia escolar: fue un momento de encuentro con los símbolos nacionales y una oportunidad para reflexionar sobre valores como el respeto, la solidaridad, la memoria y el compromiso ciudadano.