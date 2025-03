Estudiantes y Rowing comienzan su camino en el Torneo Regional del Litoral.

El CAE recibe a Gimnasia y Esgrima de Rosario

En cuanto a los rosarinos, intentarán comenzar el torneo con una victoria como visitantes. Con un plantel que combina experiencia y juventud, buscarán imponer su ritmo de juego ante un Estudiantes motivado y respaldado por su público.

Se espera un gran marco de público en El Quincho de la Ruta 18, donde los fanáticos del rugby podrán disfrutar de un encuentro vibrante y emocionante en el arranque del campeonato.

En El Yarará

Este sábado, el Paraná Rowing Club debutará como local en la XXV edición del Torneo Regional del Litoral (TRL) midiéndose contra CRAI, uno de los equipos más competitivos de la región. El encuentro, correspondiente a la Primera División, se llevará a cabo en la sección El Yarará del club, con inicio a las 15.

El Rowing, que cuenta con un plantel renovado y con grandes expectativas, buscará comenzar con el pie derecho en esta nueva temporada del TRL, donde se medirán con los mejores equipos de la región. Para este primer enfrentamiento, los locales llegan con un equipo preparado, con un enfoque táctico definido para hacer valer la localía.

Por su parte, CRAI, histórico rival del torneo, también llega con un equipo fuerte, buscando imponer su juego desde el arranque para quedarse con los primeros puntos del campeonato.

El partido promete ser una verdadera fiesta del rugby, con una gran convocatoria de hinchas que se espera colme las instalaciones del club. La cita es en El Yarará, un lugar que se ha convertido en un auténtico templo del rugby local, donde la pasión y el compromiso de los jugadores y la hinchada se hacen notar.

Los tres niveles

Top 9: Jockey Club de Rosario, Jockey Club de Venado Tuerto, CRAI, Paraná Rowing Club, Santa Fe Rugby Club, Old Resian, Estudiantes de Paraná y Gimnasia y Esgrima de Rosario; Segunda División: Logaritmo, Alma Juniors de Esperanza, Caranchos, Universitario de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Pergamino, Universitario de Rosario, Tilcara, CRAR de Rafaela y Provincial de Rosario; Tercera División: Brown de San Vicente, CUCU de Concepción del Uruguay, Cha Roga Club, Regatas & Belgrano de San Nicolás, Los Pampas de Runo, Querandí RC y La Salle Jobson.

Es importante destacar que el Top 9 se jugará bajo el formato de todos contra todos a dos ruedas, lo que asegurará una competencia equilibrada y reñida, donde cada encuentro será crucial para las aspiraciones de los equipos. Los cuatro primeros clasificados avanzarán a las semifinales, y posteriormente se disputará la final para coronar al campeón de este exigente torneo. Además, debido al apretado calendario del Torneo del Interior, habrá ventanas de descanso a lo largo de la temporada, lo que permitirá a los equipos gestionar mejor su rendimiento físico y mental, manteniendo la competitividad y evitando el desgaste excesivo. Por otro lado, el certamen de Tercera División comenzará el sábado 5 de abril, dando inicio a una nueva edición de este torneo que se espera igual de emocionante y disputado, con equipos que buscarán dar lo mejor de sí desde el primer partido.

Partidos de la primera fecha

Top 9: Paraná Rowing Club vs. CRAI (15, en la sección El Yarará - Árbitro: Damián Schneider); Old Resian vs. Santa Fe Rugby Club (16, en Mendoza y Wilde - Árbitro: Fabián Prats); Estudiantes de Paraná vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (16, en Sauce Montrull - Árbitro: Facundo Gorla); Jockey Club de Venado Tuerto vs. Jockey Club de Rosario (16, en General López - Árbitro: Bruno Masetti). Segunda División: Alma Juniors de Esperanza vs. Provincial de Rosario (16 - Árbitro: Fernando Sánchez); Caranchos de Rosario vs. CRAR de Rafaela (16 - Árbitro: Juan Vega); Universitario de Santa Fe vs. Tilcara (16 - Árbitro: Joaquín Zapata); Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs. Universitario de Rosario (16 - Árbitro: Lucas Palacios).