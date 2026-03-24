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AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

El Plenario Provincial de Delegados de AJER expresó su oposición a la iniciativa que busca introducir cambios en el sistema de jubilaciones.

24 de marzo 2026 · 18:14hs
AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Según advirtieron desde la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el proyecto contempla la eliminación del 82% móvil, una posible reducción en los haberes y la desvinculación de los aumentos respecto de los salarios de los trabajadores activos.

Desde la organización sindical sostuvieron que la sustentabilidad del sistema previsional debe garantizarse sin afectar derechos fundamentales. En ese sentido, remarcaron que existen alternativas viables para fortalecer la Caja de Jubilaciones sin trasladar el costo a los beneficiarios. En el marco del plan de acción definido, el plenario resolvió impulsar una movilización provincial, avanzar en la coordinación con otros gremios y organizaciones, y participar activamente en todas las instancias de diálogo que se habiliten.

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La consigna central del reclamo se sintetiza en la defensa de una jubilación digna y el mantenimiento de las condiciones actuales del sistema previsional. Cabe recordar que este jueves 26 de marzo AJER realizará un paro de 24 horas retomando las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.

AJER Movilización paro
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