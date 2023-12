Estudiantes y Defensa buscarán su primera Copa Argentina

Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia se miden este miércoles desde las 21.10 en el Estadio Ciudad de Lanús, por la final de la Copa Argentina. Esta será la primera definición del torneo más federal de fútbol en la que participen el Pincha y el Halcón: no solo estará en juego el título, sino que el ganador accederá a la próxima Copa Libertadores. El partido será televisado por la señal de cable TyC Sports.

Estudiantes buscará consagrarse campeón de la Copa por primera vez en su historia. En la edición 2023 llegó al partido final eliminando a Independiente de Chivilcoy por 3-0 en 32avos, 1-0 a All Boys en 16avos, 3-1 en los penales a Independiente (después de igualar 1-1) en octavos de final, 2-0 a Huracán en cuartos y 3-2 a Boca en semis. El equipo de Eduardo Domínguez terminó en la séptima posición en la tabla anual de la Liga Profesional y está momentáneamente clasificado a la Copa Sudamericana.

El equipo de Julio Vaccari también está en la Sudamericana, tras quedar noveno en la tabla general anual, y aspira a llegar a la Libertadores ganando la Copa Argentina. El Halcón de Varela inició el camino a la final derrotando a Ituzaingó por 3-2 en 32avos, 1-0 a Centro Español en 16avos, 6-5 en los penales a Estudiantes (RC) luego de igualar sin goles en octavos, 7-6 a Chaco For Ever después de igualar 1-1 en cuartos y 1-0 a San Lorenzo en semis.

Por primera vez en la historia, Defensa y Justicia y Estudiantes disputarán la final de la Copa Argentina. Con mucho en juego, el que salga campeón levantará un nuevo título y accederá a la Copa Libertadores 2024. Aunque el choque es un duelo reciente (su primer encuentro fue en 2014), ya se han disputado 11 partidos entre ambos equipos.

El primer enfrentamiento entre Defensa y Estudiantes ocurrió en el Torneo Transición 2014, en lo que fue la primera temporada del Halcón en la máxima categoría. En aquella ocasión, el Pincha y el Halcón igualaron en cero en La Plata. Un año después, en el Campeonato de 2015, el Pincha se llevaría el primer triunfo del historial al vencer a Defensa en Varela por 1-0 con el único tanto de Guido Carrillo. Sí, justo uno que hoy está en el Pincha.

defensa.jpg Estudiantes y Defensa se miden este miércoles en la gran final.

El primer triunfo de Defensa llegó dos encuentros después: por el torneo 2016/17, el Halcón venció al León en La Plata por 2-1. A pesar de comenzar perdiendo con el gol de Lucas Viatri, lo dio vuelta con los tantos de Leonel Miranda y Mariano Bareiro. A partir de ese momento, el Halcón dominó el historial.

De 11 encuentros totales, el Halcón se impone con cinco triunfos, mientras que el Pincha cosechó tres. Además, empataron en tres ocasiones. El lado positivo para el Pincha es que triunfó por 2-1 en el último enfrentamiento entre ambos, con los goles de Zapiola y Zuqui.

La final de la Copa Argentina será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en un duelo de eliminación directa.

Los últimos antecedentes: Copa de la Liga 2023: Estudiantes 2 (Franco Zapiola, Fernando Zuqui) - Defensa y Justicia 1 (Tomás Cardona, de penal).

SU DESPEDIDA. Un condimento singular del encuentro que definirá al campeón de la 11ª edición de la Copa Argentina será la despedida oficial de Mauro Boselli, delantero de Estudiantes de La Plata que podría cerrar una carrera auspiciosa con un título. “Sería hermoso terminar mi historia futbolística de esa manera y, si viene un gol como en la Libertadores o el Mundial de Clubes, mejor todavía”, sentenció el atacante nacido en Boca.

Dijo: “Es parte importante de mi vida, no solamente en lo que respecta a lo futbolístico. Me genera un cariño especial que no llegué a sentir en los demás clubes”.

Un último baile. Mauro Boselli disfrutará la conclusión de una carrera de dos décadas en la jornada nocturna de hoy y lo hará en un contexto soñado.