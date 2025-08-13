Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Estudiantes de La Plata se llevó la victoria con el gol de Santiago Ascacibar a través de un penal en la última jugada del encuentro.

13 de agosto 2025 · 21:10hs
Estudiantes ganó en Paraguay la ida.

Estudiantes ganó en Paraguay la ida.

Estudiantes de La Plata venció este miércoles por la noche 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Eduardo Domínguez tuvieron dificultades para generar juego hasta que un penal a los 97 minutos les otorgó la decisiva ventaja para definir la serie en La Plata.

Lo que dejó la victoria de Estudiantes en Paraguay

El anfitrión le dejó la pelota servida en bandeja al Pincha, que se encontró con la obligación de proponer en territorio contrario contra un rival abroquelado en su campo que no tomaba ningún riesgo y le cortaba las líneas de pase a Cristian Medina y los extremos Edwuin Cetré y Tiago Palacios. Una muestra de ello fue la estadística brindada por la transmisión oficial a los 14 minutos de juego, en los que el Ciclón había realizado solo 30 pases y, en la vereda opuesta, cuadruplicaban el número, pero muchos de esos envíos se los repartían entre los defensores del elenco platense.

El plantel de Estudiantes celebrando la victoria en el gimnasio de Patronato.

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Hasta el 1° de septiembre estarán abiertas las inscripciones de las Becas Progresar.

Becas Progresar: habilitan inscripción para estudiantes de universidades y terciarios privados

No fue una casualidad que el primer remate al arco en el partido llegue a los 22 minutos por la proyección del lateral izquierdo Santiago Arzamendia. El defensor argentino nacionalizado paraguayo, que surgió de Cerro Porteño, casi cumple la ley del ex con un disparo desde afuera del área, pero la estirada de Alexis Martín Arias desvió la pelota al córner.

A pesar de ese intento, el encuentro siguió adormecido, las áreas eran islas en el mapa de la cancha y el predominio siguió siendo de la visita. La única herramienta para llevar peligro fue el remate de larga distancia, como los ejecutados sin éxito por Cetré, Santiago Ascacibar y Alexis Castro en el último cuarto de hora. Ambos equipos se fueron al entretiempo en tablas.

El inicio de la segunda parte siguió una tónica similar a lo mostrado en los primeros 45 minutos. La gambeta de Ignacio Aliseda protagonizó el primer intento contra el arco rival, pero su búsqueda fue controlada sin problemas por Fernando Muslera a los 49′. Instantes después, Guido Carrillo respondió con un cabezazo en el área que se perdió a centímetros del caño derecho de Arias. El centrodelantero fue el hombre más incisivo de Estudiantes, ya que también registró un anticipo a la salida de un córner que nadie empujó a la red sobre el segundo palo a los 61′.

La siguiente media hora transcurrió casi sin llegadas a los arcos, ya que Wilder Viera realizó un cabezazo a quemarropa contenido por el arquero de Estudiantes a los 89′. El volante lamentó ese fallo en el tiempo adicionado porque le cometieron un penal a Guido Carrillo y Santiago Ascacibar cambió la pena máxima por gol a los 97′

Estudiantes Cerro Porteño Eduardo Domínguez La Plata
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná y Marca Paraná presentan una nueva tarjeta de beneficios pensada para estudiantes universitarios de la ciudad.

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Defensa ganó en el final.

Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra y lo dejó sin punta

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A.

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Pablo Jaworsky y Lautaro Vilotta, entrenador y jugador de Estudiantes.

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Ver comentarios

Lo último

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Ultimo Momento
Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Newells barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Newells barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

La provincia
Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Dejanos tu comentario