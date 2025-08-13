Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Estudiantes de La Plata se llevó la victoria con el gol de Santiago Ascacibar a través de un penal en la última jugada del encuentro.

Estudiantes de La Plata venció este miércoles por la noche 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Eduardo Domínguez tuvieron dificultades para generar juego hasta que un penal a los 97 minutos les otorgó la decisiva ventaja para definir la serie en La Plata.

El anfitrión le dejó la pelota servida en bandeja al Pincha, que se encontró con la obligación de proponer en territorio contrario contra un rival abroquelado en su campo que no tomaba ningún riesgo y le cortaba las líneas de pase a Cristian Medina y los extremos Edwuin Cetré y Tiago Palacios . Una muestra de ello fue la estadística brindada por la transmisión oficial a los 14 minutos de juego, en los que el Ciclón había realizado solo 30 pases y, en la vereda opuesta, cuadruplicaban el número, pero muchos de esos envíos se los repartían entre los defensores del elenco platense .

No fue una casualidad que el primer remate al arco en el partido llegue a los 22 minutos por la proyección del lateral izquierdo Santiago Arzamendia. El defensor argentino nacionalizado paraguayo, que surgió de Cerro Porteño, casi cumple la ley del ex con un disparo desde afuera del área, pero la estirada de Alexis Martín Arias desvió la pelota al córner.

A pesar de ese intento, el encuentro siguió adormecido, las áreas eran islas en el mapa de la cancha y el predominio siguió siendo de la visita. La única herramienta para llevar peligro fue el remate de larga distancia, como los ejecutados sin éxito por Cetré, Santiago Ascacibar y Alexis Castro en el último cuarto de hora. Ambos equipos se fueron al entretiempo en tablas.

El inicio de la segunda parte siguió una tónica similar a lo mostrado en los primeros 45 minutos. La gambeta de Ignacio Aliseda protagonizó el primer intento contra el arco rival, pero su búsqueda fue controlada sin problemas por Fernando Muslera a los 49′. Instantes después, Guido Carrillo respondió con un cabezazo en el área que se perdió a centímetros del caño derecho de Arias. El centrodelantero fue el hombre más incisivo de Estudiantes, ya que también registró un anticipo a la salida de un córner que nadie empujó a la red sobre el segundo palo a los 61′.

La siguiente media hora transcurrió casi sin llegadas a los arcos, ya que Wilder Viera realizó un cabezazo a quemarropa contenido por el arquero de Estudiantes a los 89′. El volante lamentó ese fallo en el tiempo adicionado porque le cometieron un penal a Guido Carrillo y Santiago Ascacibar cambió la pena máxima por gol a los 97′