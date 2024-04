Estudiantes reaccionó y le terminó ganando a The Strongest por la Libertadores

Estudiantes de La Plata lo buscó y logró dar vuelta el duelo, ganó 2-1 frente a The Strongest, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que jugó con uno menos casi todo el partido por la expulsión de Enoumba. Guido Carrillo y Edwin Cetré fueron los goleadores del Pincha, que consiguió en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, su primera victoria después de que se le escapara el triunfo sobre el final en su debut frente a Huachipato.

En medio de la definición de la Copa de la Liga , en donde Estudiantes debe resolver el encuentro suspendido con Boca el próximo viernes y visitar a Lanús en la última fecha, el conjunto de Eduardo Domínguez sumó un nuevo compromiso internacional, en el que la victoria se presentaba con una necesidad de urgencia. Es que The Strongest había logrado un triunfo en Bolivia frente al Gremio y llegó a La Plata con la cima del Grupo C , dado que el Pincha había empatado en su debut en Chile contra Huachipato .

El escenario para el combinado argentino no pudo comenzar de la mejor manera. Es que una escapada de Javier Correa derivó en una dura infracción de Marc Enoumba y el árbitro Nicolás Gallo Barragán no dudó en expulsar al defensor de origen camerunés. No habían transcurrido 7 minutos y los de Pablo Lavallén ya se habían quedado en inferioridad numérica.

A pesar de las adversidades, El Tigre amenazó al dueño de casa a través de la pelota parada a cargo de Rodrigo Ramallo. La técnica del boliviano encontró la cabeza de Enrique Triverio y el ex goleador de Unión de Santa Fe reventó el travesaño. Un aviso que continuó con otro tiro libre que hizo lucir a Matías Mansilla con una maniobra espectacular para enviar el balón al córner.

A los 21 minutos de la etapa inicial, la visita efectivizó un grosero error protagonizado por Zaid Romero y Santiago Ascacibar. La desinteligencia defensiva en lo que aparentó ser una la salida sin inconvenientes, el delantero con pasado en Racing fusiló al arquero local y festejó el 1 a 0 para enmudecer al estético estadio UNO Jorge Luis Hirschi. La mitad de la Ciudad de las Diagonales enmudeció con la sorpresa.

La disconformidad de Domínguez era tan perceptible que a 10 minutos del cierre de la primera parte, el estratega llamó a Guido Carrillo y Eric Meza para intentar solucionar los problemas que le generaba su rival con un jugador menos. Además, José Sosa no lograba igualar después de una floja reacción de Maximiliano Caire, tras un disparo de Edwin Cetré. Por lo tanto, Darío Benedetti y El Principito fueron los que se retiraron a los vestuarios antes de tiempo.

El segundo tiempo

En el complemento Estudiantes arrinconó a The Strongest con las intervenciones de Tiago Palacios y del ex goleador del Mónaco, pero las notables respuestas de Guillermo Viscarra atentaron contra los deseos platenses. El arquero del altiplano fue una de las figuras de la noche de la capital bonaerense, aunque el propio Carrillo consiguió emparejar las acciones con una definición al segundo palo que selló el 1 a 1.

The Strongest remó para morir en la orilla. A pesar del sacrificio conmovedor que realizó en Buenos Aires, el colombiano Edwin Cetré revirtió la historia y le dio los tres puntos a Estudiantes para alcanzar en la punta de su zona a Huachipato, que su compromiso sorprendió a Gremio de Porto Alegre con un triunfo por 2 a 0 en Brasil.