Uno Entre Rios | Ovación | Edwuin Cetré

Edwuin Cetré podría ser cedido a Nacional de Montevideo

Pese a que Edwuin Cetré interesó en Boca y River, ahora que perdió terreno en Estudiantes, podría continuar su carrera en el Tricolor uruguayo.

11 de agosto 2026 · 17:23hs
La partida de Ewuin Cetré liberaría un cupo en el Pincharrata.

La partida de Ewuin Cetré liberaría un cupo en el Pincharrata.

Edwuin Cetré, que estuvo en la mira de Boca y River en los últimos mercados de pases, podría seguir su carrera en Nacional de Montevideo. El delantero colombiano sería cedido al Bolso y liberaría cupo en Estudiantes de La Plata.

A través de la vuelta de Joaquín Correa y la gran cantidad de variantes que tiene Alexander Medina en el ataque, Cetré buscará un cambio de aire para también volver a tener rodaje. Con este contexto, el colombiano podría irse al fútbol uruguayo a préstamo con cargo y con una opción de compra, si es que mejoran las condiciones de la negociación.

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Además del poco lugar que tiene en el equipo, el extremo liberaría cupo para que el Pincha pueda incorporar otro jugador extranjero. Lucas Cornejo -todavía sin nada confirmado- es otro de los que se irían en los próximos días y mediante su salida inscribirían a Baltasar Rodríguez.

Después de no haber podido salir del León en el mercado de pases de verano, en el que estuvo cerca de Boca y Atlético Paranaense, la dirigencia vería con buenos ojos esta transferencia. De igual manera, el punta está convocado para el próximo partido de Estudiantes ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores, este martes desde las 21:30.

Si bien el equipo de La Plata acordó las salidas de Alexis Manyoma y Mauro Méndez a Deportivo Cali y Tigre, respectivamente; los arribos de Correa y Rodríguez, además del gran rendimiento de Joaquín Tobio Burgos, taparon al colombiano.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada a Estudiantes en 2024, disputó 108 partidos, convirtió 12 goles y brindó 13 asistencias. En este período ganó una Copa Argentina, una Copa de la Liga Profesional y dos Trofeos de Campeones.

Edwuin Cetré Nacional Estudiantes Fútbol
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