Estudiantes de Paraná definió capitán y subcapitanes para la temporada 2026.

Estudiantes de Paraná confirmó a Tomás Ferreyra como capitán y a Álvaro Ferreyra y Juan Mernes como subcapitanes para liderar el 2026.

Estudiantes de Paraná confirmó a sus líderes para la temporada 2026 de rugby, en una decisión clave para encarar un calendario exigente y competitivo . Con una base consolidada y fuerte sentido de pertenencia, el club apuesta a referentes surgidos de su estructura para conducir al plantel superior dentro y fuera de la cancha.

La institución Albinegra anunció que Tomás Ferreyra será el capitán del equipo, asumiendo la responsabilidad de guiar al grupo en los distintos desafíos del año. Como subcapitanes fueron designados Álvaro Ferreyra y Juan Mernes, conformando un liderazgo con identidad y conocimiento del club.

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Con nuevos líderes, Estudiantes se prepara para un 2026 exigente

Embed

Bajo el lema "Nuestros líderes para el 2026", el CAE refuerza su apuesta por la continuidad y el compromiso, pilares fundamentales para sostener su competitividad en los torneos que disputará.

En lo deportivo, Estudiantes afrontará el Top 10 del Torneo Regional del Litoral, donde debutará el sábado 21 en condición de visitante frente a su clásico rival, el Paraná Rowing Club.

Además, será parte del Torneo del Interior A, integrando la Zona 2 junto a Tala Rugby Club, Curne y Urú Curé. El debut en este certamen será el sábado 28, cuando reciba a Tala RC en condición de local.

Con liderazgo definido y objetivos claros, el CAE se prepara para una temporada que pondrá a prueba su carácter y ambición en cada competencia.