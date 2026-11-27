En un operativo llevado adelante por la Policía de Entre Ríos en Colonia Avellaneda, se se secuestraron tres motos robadas (todas marca Honda) y motopartes.

En el marco de una investigación por reiterados robos y hurtos de motos, personal de la División Robos y Hurtos (dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal) llevó adelante una serie de diligencias que permitieron recuperar tres rodados sustraídos y desarticular un punto de desguace.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron localizar una vivienda en la localidad de Colonia Avellaneda, la cual habría sido utilizada para ocultar y desarmar las unidades tras ser robadas.

Como resultado de la intervención, la Policía secuestró tres motos con pedido de secuestro, dos Honda Wave y una Honda Biz. Además encontraron un cuadro perteneciente a otro rodado denunciado como sustraído.

Por otra parte, hallaron diversas motopartes de unidades que ya habían sido desmanteladas. También localizaron un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizados al momento de cometer los ilícitos.

Finalmente, las tareas de inteligencia permitieron individualizar al presunto autor de los hechos, quedando las actuaciones y los elementos incautados a disposición de la Justicia.