Tras cumplimentar los requisitos, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo autorizó la incorporación de Iapser Seguros al Registro de Prestadores 4.0.

Iapser Seguros, entre las primeras cuatro ART del país en integrar el Ecosistema Prevención 4.0.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) aprobó formalmente la incorporación de Iapser Seguros al Registro de Prestadores 4.0.

La aseguradora entrerriana se ubica entre las primeras cuatro ART y ART mutuales del país en integrar este ecosistema, orientado a modernizar la prevención de riesgos laborales mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Este avance es resultado del proceso de innovación y transformación digital que lleva adelante la compañía, con desarrollos tecnológicos propios como ARTNet y su aplicación de visitas de prevención.

La incorporación de Iapser al Ecosistema Prevención 4.0 permite avanzar hacia una gestión preventiva más moderna, eficiente y conectada, fortaleciendo la seguridad y la protección de los trabajadores.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, Iapser Seguros atraviesa un proceso de modernización, crecimiento y expansión comercial, orientado a consolidarse como una empresa pública competitiva a nivel nacional.

En ese marco, la compañía amplió su cartera de clientes privados, incorporó nuevas herramientas digitales, como Iapser Conecta, y desarrolló productos innovadores, como el seguro multirriesgo para productores de maíz. La incorporación al Ecosistema Prevención 4.0 constituye un nuevo paso en esa transformación.