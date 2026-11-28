El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana sin lluvias. Las temperaturas promedio irán desde los 20 grados a los 32. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana sin lluvias. Las temperaturas promedio irán desde los 20 grados a los 32. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana sin lluvias. Las temperaturas promedio irán desde los 20 grados a los 32. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este sábado cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 grados de mínima y los 33 grados de máxima y el viento soplará desde el sector este rotando al noreste.

Para este domingo se espera cielo ligeramente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio irán desde los 20 grados de mínima a los 34 grados de máxima y el viento soplará desde el noreste.

El lunes se esperan temperaturas entre 21 y 35 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sector norte rotando al noreste.

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Para el martes la temperaturas promedio se ubicarán entre los 23 y los 35 grados, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos seguirán soplando del sector norte rotando al oeste.

El miércoles se esperan temperaturas de entre 21 grados y 29 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sector sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora. Se experimentará un leve descenso de la temperatura.

Hacia el jueves las temperaturas se ubicarnán entre los 16 grados de mìnima y los 28 de máxima, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos soplando del sector sudeste rotando al este.

El viernes se esperan temperaturas der entre 19 y 30 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando desde el noreste rotando al sector este.