Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 28 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 28 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 28 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 28 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Buen momento para charlas sinceras que aclaren malentendidos y acerquen a alguien especial. Evitá compras impulsivas; conviene moderar gastos del fin de semana. Energía en alza, aunque necesitás bajar un cambio y descansar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Clima tranquilo y propicio para muestras de cariño o planes en casa. Posibles gastos no previstos; evitá obsesionarte con las finanzas y tené templanza. Jornada para priorizar el descanso físico y no exigirte de más.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Evitá sacar conclusiones apresuradas; escuchá bien antes de responder y disfrutá de encuentros sociales. Mantener un criterio prudente y ordenado con tus recursos te ayudará a cerrar la semana sin sobresaltos. Estado de ánimo algo cambiante; buscá planes livianos y divertidos para despejarte.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Fuerte conexión afectiva, ideal para fortalecer la pareja o abrirte a una charla pendiente. Día favorable para ordenar asuntos pendientes y aprovechar buenas oportunidades. Alta vitalidad; procurá no cargar con problemas ajenos y regalate horas de cuidado personal.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada favorable para expresar lo que sentís y disfrutar de reuniones o salidas. Conviene actuar con moderación y no dejarte llevar por compras por capricho. Controlá el nerviosismo y el impulso al hablar; buscá espacios tranquilos para bajar tensiones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mostrá tus emociones sin analizar cada detalle; soltar el control mejora el vínculo. Cuidá tu economía y evitá gastos innecesarios. El estrés puede jugarte en contra si te sobreexigís; date permiso para descansar la cabeza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buscá armonía y empatía en tus relaciones para evitar roces menores. Invertí solo en lo necesario; puede surgir algún ingreso o incentivo inesperado. Energía algo más baja de lo habitual; hacé pausas de descanso para recuperarte.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Dejá atrás los celos y apostá por la confianza y la apertura emocional. Buen momento para revisar movimientos y mantener cautela con tus cuentas. Día activo, sobre todo por la mañana; reservá las últimas horas para el descanso total.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Evitá discusiones y buscá planes espontáneos o culturales para disfrutar sin presiones. Buen ojo para compras del hogar o decisiones prácticas si evitás impulsos. Cuidá tu ritmo y no dejes que las obligaciones te resten energía para el fin de semana.

El horóscopo para hoy.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Momento sentimental intenso; el diálogo claro ayuda a destrabar tensiones y sumar cercanía. Buen día para ordenar prioridades y evaluar próximos proyectos sin apuro. Combatí la desidia para que no se acumulen tareas y no dejes que leves molestias opaquen el día.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los astros invitan a salir de la rutina, charlar y dejarte sorprender por un encuentro. Mantené el orden y evitá decisiones apresuradas en gastos o planes compartidos. Buena energía y mente creativa; buscá actividades que respeten tu independencia y te inspiren.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día propicio para acercarte a alguien especial con sinceridad y sin depender de opiniones externas. Administrá con cautela y evitá compromisos económicos que te quiten tranquilidad. Mantené la firmeza en tus decisiones y reservá momentos de calma para recargar energías.