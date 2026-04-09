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Educación financiera para estudiantes: lanzan la segunda edición del programa "Saber Garpa"

El programa propone que los jóvenes aprendan sobre educación financiera. Se otorgará un voucher de 2 millones de pesos para la escuela ganadora.

9 de abril 2026 · 14:49hs
Educación financiera para estudiantes: lanzan la segunda edición del programa Saber Garpa

Educación financiera para estudiantes: lanzan la segunda edición del programa "Saber Garpa"

El Banco Entre Ríos anunció la apertura de la inscripción para participar en la segunda edición de Saber Garpa, el programa de educación financiera dirigido a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de la provincia.

La iniciativa, impulsada por Grupo Petersen junto a Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe, Banco San Juan y Banco Santa Cruz, invita a las instituciones educativas a inscribirse para que sus alumnos participen de una competencia digital que combina aprendizaje y juego, acercando herramientas para comprender mejor el manejo del dinero.

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El programa propone que los jóvenes aprendan sobre finanzas personales, ahorro, inversión, billeteras virtuales y ciberseguridad a través de contenidos interactivos y una dinámica lúdica que permite avanzar en un juego mientras ponen en práctica lo aprendido.

Los estudiantes accederán a videos interactivos especialmente diseñados para explicar conceptos financieros clave como inversión, fondos comunes de inversión, ahorro, ludopatía y uso responsable del dinero.

La competencia comenzará en abril y se extenderá hasta junio.

Al finalizar, se premiará a las escuelas y a los estudiantes con mejor desempeño. En cada provincia participante se otorgará un voucher de 2 millones de pesos para la escuela ganadora para utilizar en On City, mientras que los tres estudiantes con mayor puntaje recibirán una tablet Samsung.

En su primera edición, Saber Garpa convocó a 440 escuelas y más de 18.000 estudiantes, consolidándose como una propuesta innovadora para trabajar educación financiera en el aula.

Cómo participar

Las escuelas secundarias públicas y privadas de Entre Ríos interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Banco Entre Ríos.

Educación Financiera Banco Entre Ríos Estudiantes Banco Santa Fe Grupo Petersen competencia
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