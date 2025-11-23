Estudiantes hizo el pasillo del campeón de espaldas

Los jugadores de Estudiantes protestaron en el reconocimiento a Rosario Central, en medio del revuelo por la polémica coronación del Canalla.

Los jugadores de Estudiantes de La Plata le hicieron un pasillo de espaldas a los de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el duelo de octavos de final del Clausura, en medio de la polémica por el título de campeón de la Liga Profesional para el equipo rosarino por terminar primeros en la tabla anual.

Luego de la polémica y las versiones cruzadas por el cónclave en AFA donde se resolvió que el Canalla sea declarado campeón el pasado jueves, los futbolistas del Pincha finalmente cumplieron con la normativa que impuso la Asociación, aunque bajo protesta. Fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón.

La protesta de Estudiantes no impidió el festejo de los hinchas de Rosario Central. Ángel Di María levantó la Copa y celebró con su público. "Dale campeón, dale campeón...", bajó desde los cuatro costados del Gigante de Arroyito. Por otra parte, también hubo un palito a la Brujita. "El que no salta es un inglés...", cantaron.

La postura de Estudiantes ante la AFA

Estudiantes, que institucionalmente tiene una postura habitualmente opositora a la gestión de Claudio Tapia, había lanzado un duro comunicado luego de la decisión de AFA de otorgarle el título a Central. Desde el club platense negaron la existencia de una votación y, rápidamente, tanto Pablo Toplatense negaron la existencia de una votación y, rápidamente, tanto Pablo Tovviggino (tesorero y mano derecha de Tapia) como Matías Mariotto (presidente de Banfield), salieron al cruce. El directivo de AFA incluso mostró el acta oficial del cónclave, en el que resaltan que todos los presentes estuvieron "de acuerdo".

El último cruce mediático fue este viernes. Toviggino redobló la apuesta y dio a conocer que el Pincha debía hacer un "pasillo de honor" al Canalla y apuntó contra Verón. El escándalo sumó un nuevo episodio este domingo, con la protesta de los jugadores del conjunto platense...