Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Un roce en la partida le afectó el funcionamiento a Franco Colapinto, pudo continuar en carrera y ver la bandera de cuadros en el circuito de Las Vegas.

23 de noviembre 2025 · 17:54hs
Franco Colapinto no tuvo una buena jornada en la carrera nocturna.

Franco Colapinto no tuvo una buena jornada en la carrera nocturna.

La desafortunada maniobra de Gabriel Bortoleto con el Sauber en el frenaje de la primera curva, que terminó impactando contra el Aston Martin de Lance Stroll, y la escaramuza posterior en donde Alex Albon rozó con su Williams al Alpine de Franco Colapinto, fue determinante para el plan del argentino en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Ese incidente provocó un daño en los difusores posteriores del A525 del piloto argentino, quien había largado 15° calzando neumáticos de compuesto duro, y debió corregir la trayectoria en dicho comienzo para evitar involucrarse directamente con el incidente, pudiendo continuar y mantenerse en la fila india que sufrió varios cambios en la primera parte y en donde Colapinto llegó a colocarse 12° antes de la detención en la mitad de carrera para reemplazar el rodado por compuesto medios, con los cuales completó el recorrido.

Franco Colapinto, sufrió un choque en la largada, su monoplaza tuvo un ritmo muy lento. Terminó en el puesto 17 y sigue sin sumar puntos 

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

El argentino buscará puntuar por primera vez en el año en el circuito callejero.

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas

A ello, el pilarense debió extremar su labor para intentar compensar la falta de adherencia en el tren trasero, que no le dejó desplazarse como pretendía y defenderse ante los ataques de sus rivales, como Yuki Tsunoda (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Fernando Alonso (Aston Martin), quienes lo acecharon y luego superaron para tomar rápidamente distancia del Alpine; sobre los últimos giros, Max Verstappen (Red Bull) lo alcanzó y rebasó para aventajarlo por una vuelta al cruzar la meta y ganando por segunda vez.

La bronca de Franco Colapinto

Franco Colapinto no terminó conforme su paso por Las Vegas. El piloto argentino analizó la carrera en la que, beneficiado por dos sanciones, culminó en el 15º puesto, el mismo lugar de largada: "Una carrera muy frustrante, fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip, parecía... no se podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No sé si era por los daños o qué, pero fue un desastre hoy el auto”.

El auto de Colapinto fue afectado por un toque en la partida y tuvo uno de los ritmos más bajos del pelotón, pero avanzó algunas posiciones por tres abandonos y por una situación excepcional: la descalificación de los dos McLaren tras la carrera.“No sé si serán todos los daños que tuve, no sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal al auto. Una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo", agregó.

Los Alpine lucirán una nueva decoración para las tres últimas fechas de la difícil temporada 2025.

Alpine con nuevo diseño decorativo para Las Vegas

El Arsenal sueña con volver a ganar la Premier League tras más de dos décadas.

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

Boca registra cuatro victoria en serie bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda.

Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

La Azzurra ratificó su hegemonía de los últimos años en la Copa Davis.

Italia es el campeón de la Copa Davis

