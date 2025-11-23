Regional Amateur: Juventud Unida goleó y clasificó a la siguiente instancia

Juventud Unida de Gualeguaychú venció 4 a 0 a Unión y Fraternidad de San Salvador. El Decano ingresó entre los 16 mejores de la Región Litoral Sur.

Juventud Unida de Gualeguaychú selló su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur al golear 4 a 0 a Unión y Fraternidad de San Salvador en el marco de la quinta fecha de la Región Litoral Sur, Zona 3.

El elenco dirigido por Miguel Ángel Fullana celebró su cuarta victoria en cinco jornadas y continúa sin recibir goles en el certamen organizado por el Consejo Federal. Distinta es la realidad del representante de la capital del arroz, que perdió todos los juego que disputó.

La categórica victoria de Juventud Unida

Juventud Unida sacó dos tantos de distancia en la etapa inicial. Abrió el marcador a los 7 minutos tras un desborde de Iván Esquivel y un centro al medio, que encontró el anticipo de Marcelo Olivera y un derechazo a media altura, imposible para el arquero visitante Tadeo Micheloud.

A partir de allí, el equipo de Fullana dispuso de reiteradas ocasiones para irse al descanso por tres o cuatro goles, pero entre el buen trabajo de Micheloud y los palos la ventaja siguió siendo mínima durante la primera media hora.

El Decano le puso algo más de justicia al marcador a los 32 minutos, tras un contraataque —en una de las pocas veces que Unión cruzó la mitad de la cancha— comandado por Olivera. El delantero aprovechó un dos contra uno y asistió a Esquivel, quien definió sin marca con un pase a la red para estampar el 2-0, consigna El Día de Gualeguaychú.

En el segundo tiempo el Decano aseguró el pase a la próxima fase del Torneo Regional Amateur

En el segundo tiempo, con la historia prácticamente resuelta, Juventud bajó la intensidad en ataque. Redujo la profundidad por las bandas y apostó a tener más la pelota, además de intentar algún remate de media distancia.

Al cuarto de hora, el paraguayo Luis Rivarola —que no estuvo fino en la definición— recibió en la puerta del área e intentó colocar la pelota en el ángulo, pero su remate se fue apenas desviado. Unión adelantó tímidamente sus líneas y presionó un poco más arriba, aunque no generó situaciones de peligro sobre el arco defendido por César Horst, que fue un espectador de lujo durante toda la noche.

Juventud terminó de estirar la diferencia de contra, ya sin Esquivel en cancha, pero con Joaquín Acevedo. En una de las primeras que tocó, ganó en velocidad y, ante la salida de Micheloud, la pinchó por arriba. La definición quedó corta, pero apareció Olivera para empujarla y establecer el 3-0.

La frutilla del postre la puso el larroquense Agustín Benedetti, quien en pocos minutos en cancha tuvo su estreno goleador con la camiseta albiceleste: un fuerte derechazo cruzado, a media altura, que decretó el 4-0 definitivo.

Con la victoria, Juventud Unida se aseguró la clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur y el primer puesto de la zona 3. El próximo fin de semana cerrará la fase de grupos como visitante de Atlético Villa Elisa.