Flamengo eliminó por penales a Estudiantes en La Plata y es el rival de Racing

Estudiantes venció 1-0 en los 90 minutos, pero cayó en la serie de tiros desde los doce pasos. El equipo carioca jugará contra Racing en la próxima fase.

Estudiantes de La Plata perdió por penales con Flamengo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El Pincha venció 1-0 e igualó la serie tras perder en la ida el 2-1 adverso sufrido en Brasil, aunque no pudo regresar a una semifinal continental después de dieciséis años, en una noche decisiva y cargada de expectativas para el público local.

El conjunto platense quiso ser protagonista desde el inicio y enfrente Flamengo recurrió a sus salidas con toques cortos. El elenco carioca tuvo la primera más clara tras recuperar en la mitad de la cancha y Facundo Rodríguez la sacó sobre la línea tras el remate de Gonzalo Plata .

El conjunto brasileño fue más práctico y Jorginho exigió a Fernando Muslera con un remate que se desvió al tiro de esquina. La precisión en los pases y tiros de media distancia como los de Saúl Ñíguez, uno que dio en el palo y otro pasó muy cerca, fueron las credenciales del equipo a cargo de Filipe Luís.

Pero antes de irse al descanso Santiago Núñez mandó un pelotazo que recibió Gastón Benedetti, quien sorprendió dentro del área y sacó un misil de zurda que dejó parado al arquero Agustín Rossi. Fue un golazo del lateral y el León por ahora está igualando la serie.

En el complemento Estudiantes comenzó jugando en el campo rival, pero cuando el Flamengo recuperó la pelota ganó confianza para atacar. No fue por abajo con el jugo que lo caracteriza, sino que buscó con centros que exigieron a Fernando Muslera.

El trámite creció en intensidad porque el local reaccionó y el ingreso de Edwin Cetré por la banda izquierda le dio salida al conjunto de Eduardo Domínguez.

A los 73 minutos Estudiantes tuvo el segundo cuando Guido Carrillo lo asistió de cabeza al propio Benedetti, que definió perfecto, pero al recibir el defensor se encontró en posición adelantada. Luego de la revisión del VAR el tanto fue anulado.

El epílogo fue con mucha tensión con ambos buscando el gol que definía la serie, Estudiantes por el segundo o el empate de Flamengo. Ante la igualdad en los 90 minutos, el encuentro se definió por penales.

Quien se imponga en esta llave enfrentará a Racing, clasificado tras eliminar a Vélez.

Definición por penales entre Estudiantes y Flamengo

Estudiantes: José Sosa, Gastón Benedetti (atajó Agustín Rossi), Edwin Cetré, Santiago Ascacibar (atajó Agustín Rossi).

Flamengo: Jorginho, Luiz Araujo, Jorge Carrascal, Leo Pereira.