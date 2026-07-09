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Unión de Crespo se coronó bicampeón de la APBF

Unión de Crespo obtuvo el Torneo Apertura de la APBF al derrotar en la serie final a Estudiantes. En 2025 conquistó el Clausura.

9 de julio 2026 · 16:15hs
Unión de Crespo se impuso con autoridad en el torneo de la APBF.

Prensa Unión de Crespo

Unión de Crespo se impuso con autoridad en el torneo de la APBF.

Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF). El Cervecero levantó el trofeo al imponerse por 79 a 46 ante Estudiantes de Paraná en el tercer y definitivo partido de la serie final.

La gran protagonista del partido consagratorio fue Sofía Wolf, quien terminó como goleadora del encuentro con 24 puntos y tuvo una actuación decisiva en la consagración.

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La victoria también ratifica el gran presente del Verde, que ya había conquistado el Torneo Clausura 2025 y ahora vuelve a levantar una copa.

Con este nuevo título, Unión de Crespo confirma su protagonismo en el básquet femenino de la región y suma otra consagración a una etapa de enorme crecimiento deportivo.

La victoria y coronación de Unión de Crespo

La definición llegó al límite después de dos encuentros muy disputados. Estudiantes había golpeado primero al quedarse con el juego inicial como visitante, mientras que Unión respondió en el segundo compromiso con una victoria en el Parque Urquiza.

Con la serie igualada 1-1, todo quedó para el tercer duelo. Allí, el conjunto dirigido por Marco Percara mostró su mejor versión y logró marcar diferencias desde el comienzo para encaminar una victoria contundente.

El primer cuarto terminó 18-11 a favor de Unión de Crespo, que ya empezaba a mostrar mayor intensidad y efectividad. En el segundo período, la diferencia se amplió de manera considerable y el descanso largo llegó con ventaja de 49-28.

El dominio continuó después del entretiempo. Al cierre del tercer cuarto, el marcador indicaba 68-36, una distancia que prácticamente sentenció el desenlace del partido.

Estudiantes no logró reaccionar y el Verde sostuvo su ritmo hasta el cierre para decretar el 79-46 definitivo y desatar el festejo de todo el equipo.

Unión de Crespo Estudiantes APBF
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