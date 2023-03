Estudiantes busca la recuperación ante un duro rival

Estudiantes viene de perder con Old Resian

En el Top 9, el CAE tratará de recuperarse luego de la derrota sufrida a manos de Old Resian en Rosario, donde se cortó el buen arranque que había tenido con los éxitos ante el Remero y CRAI. Los dirigidos por Pedro Raiteri tratarán de reencontrarse con la victoria ante Jockey Club, un duro rival más allá que no tuvo el comienzo esperado en el TRL. Es que el Verdiblanco no suma puntos hasta el momento producto de haber caído en sus dos presentaciones, una de ellas en el clásico ante Duendes.