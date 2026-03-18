Uno Entre Rios | Ovación | convocados

Estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para el amistoso del 31 de marzo en La Bombonera ante Guatemala. Lionel Messi dirá presente.

18 de marzo 2026 · 15:16hs
Con sorpresas

Con sorpresas, estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina.

La Selección Argentina ya sabe los convocados para el amistoso ante Guatemala. Después de la cancelación de la Finalissima contra España, la AFA salió a buscar un rival de urgencia y cerró el partido para el 31 de marzo en La Bombonera. Scaloni respondió con una convocatoria que tiene dos sorpresas, regresos, ausencias de peso y varias caras conocidas que mantienen su lugar.

Los nombres que más llaman la atención en la lista son los de Tomás Palacios, de Estudiantes, y Gabriel Rojas, de Racing. El caso de Palacios es el más destacado: el defensor recibe su primera citación a la Selección Mayor. El cuerpo técnico lo venía siguiendo desde hace tiempo, pero el jugador no tenía competencia regular. Desde su llegada a Estudiantes eso cambió, ya que encontró continuidad y mostró un nivel que terminó de convencer a Scaloni para dar el paso.

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Arranca la ovalada. Los jugadores que participarán del TRL compartieron el lanzamiento del certamen.

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Convocados seleccion argentina 1
Con sorpresas, estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina.

Con sorpresas, estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina.

Marcos Acuña regresa a la lista después de su ausencia en la convocatoria anteriores para el amistoso ante Angola. En cambio, las bajas más notorias tienen nombre y apellido: Gio Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez no estarán por lesión, golpes de peso para el cuerpo técnico. Los tres futbolistas son pilares del equipo de Scaloni y su ausencia se siente.

De todas formas, no está descartado que alguno de los tres profesionales que no dicen presente en el listado puedan llegar a venir para compartir con el grupo y entrenarse junto a sus compañeros habituales. Asimismo, también se destacan en la nómina la presencia de Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi, futbolistas que Scaloni sigue de cerca en su proceso de consolidación dentro del grupo.

Más allá de las ausencias por lesión, la lista también refleja decisiones técnicas que hablan del estado de competencia interna en la Selección. Scaloni parece haber elegido a Nico Paz y a Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono, una pulseada entre jóvenes talentos que el DT resolvió a favor de los primeros. En el mismo sentido, José Manuel López se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Joaquín Panichelli. Dos duelos generacionales que Scaloni cerró con sus elecciones y que, de cara al Mundial, marcan el mapa de quién está primero en la fila.

Los convocados de la Selección Argentina

Convocados seleccion argentina 2

El amistoso ante Guatemala nació de la urgencia. Tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España —víctima de los cruces entre UEFA, AFA y Conmebol y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente—, la AFA activó una gestión relámpago para no dejar a la Scaloneta sin rodaje previo al Mundial. El acuerdo con Guatemala se cerró rápido y hasta ayer era un hecho que el partido se jugaría en el país, aunque el estadio aún estaba en definición. Este miércoles a primera hora llegó la confirmación: La Bombonera será el escenario del último ensayo antes de la Copa del Mundo.

convocados Selección Argentina Guatemala Lionel Messi
Noticias relacionadas
Messi marcó el gol 900 en su carrera en la eliminación del Inter Miami.

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Lionel Messi ante un nuevo logro.

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Julián Álvarez es clave para el equipo de Simeone.

Julián Álvarez tuvo su aporte en la clasificación del Atlético Madrid

Los pequeños deportistas representaron muy bien al Club Estudiantes.

Deportistas del Club Estudiantes trajeron varias preseas del Campeonato Nacional

Ver comentarios

Lo último

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Ultimo Momento
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Policiales
Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Ovación
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

La provincia
El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Dejanos tu comentario