La entidad paranaense cumplió este jueves su primer año de gestión bajo la conducción de Esteban Dorbessan. UNO dialogó con el presidente y la vicepresidenta.

El Club Náutico Paraná cumplió su primer año de gestión bajo la conducción de Esteban Dorbessan y renovó parcialmente su comisión directiva durante la Asamblea General realizada este jueves. La institución cuenta actualmente con 3.818 socios, atraviesa un proceso de puesta en valor de su infraestructura y tiene entre sus principales desafíos ampliar su capacidad para acompañar el crecimiento deportivo, fortalecer las bases y formar nuevos nautas.

La actualidad del club también está atravesada por la creciente del río Paraná. Pese a que el agua cubrió sectores de playa y muelles, la institución se mantiene operativa y confirmó que la colonia de vacaciones se desarrollará con normalidad. En este escenario, la nueva etapa tendrá a Vanina Martínez como vicepresidenta, quien se incorporó a la conducción luego de desempeñarse durante tres años al frente de la Subcomisión de Vela.

En diálogo con UNO, Dorbessan realizó un balance de los primeros doce meses de gestión y señaló que el trabajo estuvo enfocado en tres ejes: la infraestructura, la seguridad y el desarrollo deportivo. “Fue un año intenso, con distintos frentes. Armamos un frente para modernizar y hacer una puesta en valor de toda la infraestructura del club. Viene creciendo año a año y requería mantenimiento y mejoras en obras que ya tenían varios años”, explicó.

El dirigente también destacó las tareas vinculadas a la seguridad interna, tanto para los socios como para el personal. En ese sentido, mencionó las capacitaciones realizadas y la revisión de las instalaciones, en un aspecto que consideró fundamental por las características del lugar donde funciona la institución.

En el plano deportivo, Dorbessan resaltó el crecimiento de las propuestas y la incorporación de nuevas actividades. Uno de los avances estuvo relacionado conla Escuela de Náutica de Vela, que permitió que cerca de 100 alumnos adultos realizaran el curso durante el año. Para ello, incorporaron un instructor y sumaron dos embarcaciones para las prácticas en el río.

También puso el foco en la formación de nuevos deportistas. “Estamos mirando lo que viene, que es el semillero del deporte, pensando en futuros nautas, ya sea en Optimist, canotaje y remo. Si bien fue un año con muy buenos resultados, incluso el club logró tener una campeona del mundo en canotaje en el último campeonato en Gualeguaychú, estamos mirando hacia adelante y hay que fortalecer esas bases”, sostuvo.

El Club Náutico necesita crecer

Con 3.818 socios, Náutico atraviesa un momento de crecimiento que también plantea nuevas exigencias. Dorbessan consideró que la infraestructura actual está llegando a un límite y que, para continuar desarrollándose, será necesario avanzar en mejoras y ampliaciones. “Es el club que estamos pensando hacia adelante. Por eso, cada obra que hacemos y todo lo que desarrollamos con este equipo lo pensamos en función del club que viene”, afirmó.

Durante la Asamblea General se trataron la memoria y el balance, se realizó la rendición de cuentas y se aprobó la renovación parcial de la comisión directiva, que comprendió la mitad de sus integrantes. Además, hubo un espacio de intercambio con los socios y una presentación sobre el trabajo realizado durante el primer año.

Club Náutico Paraná: balance, crecimiento y nuevos desafíos para 2027 Gentileza: Club Náutico Paraná

Para el segundo período, el presidente anticipó que la prioridad estará puesta especialmen te en el deporte. “Para mí, este segundo año de gestión tiene que ser en lo deportivo. Volver a tener un semillero de nautas y que Paraná siga generando futuros deportistas y campeones, como ha sabido tener. También queremos apuntalar cada una de las disciplinas que tiene el club”, remarcó.

Fenómeno El Niño

La crecida del río, que llevó el nivel a los 5,70 metros según indicó Dorbessan, afectó principalmente los sectores de playa, la zona de muelles y las instalaciones más próximas a la costa. La playa nueva quedó cubierta por el agua, aunque se puso en valor la playa antigua para ofrecer una alternativa. El dirigente aseguró que las marinas permiten acceder a las embarcaciones y que continúan habilitados los servicios de rampa y plumas.

“Gracias a decisiones que se tomaron con anticipación y al personal que tenemos, el club se encuentra totalmente operativo. La colonia de vacaciones no se suspende por nada y va a ser una colonia deportiva”, confirmó.

Nueva vicepresidenta

Por su parte, Vanina Martínez definió su llegada a la vicepresidencia como “un lindo desafío”. Su experiencia en la Subcomisión de Vela, que presidió durante tres años, será uno de los puntos de partida para esta nueva responsabilidad. “Voy a seguir aportando a lo que es el deporte, que es uno de los roles que tengo previsto trabajar, y también quiero trabajar en la sustentabilidad, para que sea un club sustentable”, señaló.

La flamante vicepresidenta consideró que el fomento y la difusión de las disciplinas náuticas deben seguir siendo una prioridad. Además, destacó el vínculo personal que construyó con la institución y el río a través de la navegación y de la experiencia de su hija en Optimist. “Es un lugar en el mundo. Encontré el lugar para desarrollar algunas cosas que tenía pendientes. El club me permitió acercarme a los deportes del río y generar ese amor por la navegación”, contó.

De cara a 2027, Martínez planteó como objetivo continuar con el crecimiento institucional y sostener un club ordenado y cuidado. La recuperación de los espacios afectados por la creciente también formará parte de las tareas pendientes, mientras la nueva conducción buscará consolidar una etapa con el deporte como uno de sus principales motores.

Comisión Directiva del Club Náutico Paraná

Presidente Esteban Dorbessan, Vicepresidente Vanina Andrea Martinez, Secretario Fernando Rubén Aguirre, Prosecretario Adrián Gustavo Cuende, Tesorero Maximiliano Andrés Macchi, Protesorero Leonardo Esteban Diaz, vocal titular primero Victor Raúl Shmith, vocal titular segundo Beltran Angel Minni, vocal titular tercero Emir Chemes Conti, vocal suplente primero Martin Gabriel Cipriani, vocal suplente segundo Marcelo Adrián Gonzalez , vocal suplente tercero, Gerardo Antonio Petitti.