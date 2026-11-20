Este fin de semana el TC 2000 corre en Olavarría y Emiliano Stang llega tercero en el torneo a dos fechas del final. Necesita descontar para seguir con chances.

Quedan dos fechas para que termine el 47º Campeonato de TC 2000. Este fin de semana el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría será epicentro del 11º capítulo del año, donde cuatro pilotos llegan como los principales candidatos a ser campeón argentino.

Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing), Franco Vivian (Proracing), el crespense Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) y Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) tienen posibilidades matemáticas. En el trazado del Auto Moto Club de Olavarría (AMCO), se puede dar una definición anticipada en lo que será un fin de semana para alquilar balcones.

Aplicando los dos descartes, según el Artículo 4.1 del Reglamento Deportivo 2026, Rossi llega a La Capital del Cemento con 168 puntos y si se dan algunos resultados, el piloto de Del Viso con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing conseguirá su séptimo título en la categoría igualando nada más y nada menos que al múltiple campeón Juan María Traverso.

En el segundo puesto se encuentra Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del Proracing con 149. El representante de Capital Federal está a 15 unidades de diferencia con 64 en juego e irá a Olavarría con el objetivo puesto en estirar la definición a la última fecha de la temporada.

Emiliano Stang marcha tercero

El subcampeón argentino del TC 2000, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing buscará mantener sus chances de pelear por el título argentino y llevar la definición al 13 de diciembre. El piloto de Crespo está tercero con 127 puntos producto del descarte.

El último que tiene chances matemáticas y sueña con la corona, es Lucas Carabajal que en su primer año dentro del TC 2000 está siendo protagonista con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport. El piloto de Chaco se encuentra cuarto en el torneo con 105 puntos. Los separan de Rossi 63 unidades con 64 por disputarse. La realidad de Carabajal es difícil, pero sin dudas que irá por la heroica a la tierra de los Hermanos Emiliozzi.

Está será la visita N°7 de la categoría a La Capital del Cemento y la primera vez para los SUV más potentes de la Argentina con horarios confirmados. La actividad se iniciará este sábado con entrenamientos, mientras que la clasificación irá desde las 16.15. En tanto que la carrera final a 35 minutos más una vuelta se largará el domingo a las 12.35.

Los antecedentes en Olavarría

La primera competencia fue el 31 de mayo de 1998. La pole position para la primera carrera fue de Juan Manuel Silva con el Honda Civic (Honda Team Proracing), mientras que la segunda clasificación quedó en manos de Omar Martínez con el Honda Civic (Honda Team Proracing). El piloto de Entre Ríos fue el ganador de las dos finales.

La última visita fue el 12 de marzo de 2006 por la 3º fecha de aquel campeonato y tuvo como protagonista a Gabriel Ponce de León y Matías Rossi con el famoso duelo del Ford Focus (Ford YPF) y el Chevrolet Astra (Chevrolet Elaion Proracing). Ponce de León fue el más veloz en la clasificación mientras que la final la ganó el de Junín luego de un mano a mano con Matías Rossi hasta la última vuelta. El tricampeón campeón argentino de TC 2000 cantó victoria en un fin de semana perfecto.

Los máximos ganadores en Olavarría son Omar Martínez (las dos finales disputadas en 1998) y Gabriel Ponce de León (2005 y 2006) con dos triunfos cada uno.

Cabe destacar que la última fecha del año será en el autódromo Socar Cabalén de Córdoba el 12 y 13 de diciembre, lo que marcará el regreso del TC 2000 al escenario de Alta Gracia.

El tradicional escenario cordobés será el punto de encuentro para un fin de semana que reunirá a las cuatro categorías en el cierre de sus respectivos campeonatos, con una propuesta deportiva destinada a convocar a los aficionados de Córdoba y de todo el país.

La presencia del TC 2000 con sus SUV, junto al Top Race, los jóvenes talentos de la Fórmula Nacional Argentina y la Fiat Competizione, ofrecerá una programación que combinará distintas expresiones del automovilismo nacional.

El Córdoba Automóvil Club y el Grupo Tango Motorsports trabajan de manera conjunta en la organización de este Gran Premio Coronación, con el objetivo de brindar un cierre de temporada a la altura de la historia del Oscar Cabalén y de la pasión del público cordobés.