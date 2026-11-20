Tomás Marchiori fue determinante en el Fortín al contener tres remates vía penal de los jugadores de Belgrano para ganar 3-1 en la tanda.

Vélez fue más efectivo desde los penales y clasificó a cuartos de final.

Vélez se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional al vencer a Belgrano por 3-1 en la definición por penales, luego de igualar 2-2 en los 120 minutos. En el estadio José Amalfitani, el Fortín y el Pirata protagonizaron un encuentro cambiante, con emociones hasta el final. Tomás Marchiori fue determinante al contener tres remates en la tanda y darle la clasificación al conjunto de Liniers.

El primer capítulo de los octavos de final tuvo un comienzo intenso. Belgrano encontró la ventaja a los 10 minutos, cuando Lucas Passerini aguantó la pelota de espaldas y habilitó a Ramiro Hernández por la izquierda. El mediocampista quedó mano a mano con Marchiori, que logró tapar el primer intento, pero no pudo evitar que el propio Hernández aprovechara el rebote para marcar el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR y Yael Falcón Pérez convalidó el tanto.

Vélez reaccionó y comenzó a acumular situaciones. Ronaldo Martínez tuvo un intento que se fue desviado y Manuel Lanzini también buscó con un remate que encontró la respuesta de Thiago Cardozo. El arquero de Belgrano se convirtió en una pieza importante para sostener la ventaja, especialmente a los 27 minutos, cuando le ganó un mano a mano a Lanzini después de una buena asistencia de Martínez.

El Pirata, por su parte, también estuvo cerca de ampliar la diferencia. A los 37 minutos, Lucas Zelarayán encabezó una contra y sacó un disparo que se estrelló en el travesaño. El encuentro se fue al descanso con Belgrano arriba, pero con un Vélez que había generado argumentos para buscar la igualdad.

Vélez fue más efectivo en los penales

Vélez fue más efectivo desde los penales y clasificó a cuartos de final.

En el complemento, el equipo de Guillermo Barros Schelotto encontró rápidamente la respuesta. A los 13 minutos, Diego Valdés asistió a Ronaldo Martínez, quien concretó la jugada para establecer el 1-1. El delantero paraguayo estuvo cerca de volver a convertir apenas dos minutos después, pero su remate dio en el palo.

Belgrano no se quedó atrás y buscó recuperar la ventaja. Hernández, Zelarayán y Franco Vázquez tuvieron intentos que no encontraron destino de red, mientras Marchiori respondió cuando fue exigido. Con el correr de los minutos, los dos equipos tuvieron dificultades para quebrar la igualdad y el encuentro necesitó del tiempo suplementario.

Allí volvió a golpear el conjunto cordobés. A los nueve minutos del primer tiempo extra, Nicolás Fernández apareció para marcar el 2-1 y dejar a Belgrano nuevamente en ventaja. Vélez quedó obligado a reaccionar y encontró una respuesta en el inicio del segundo período.

A los cuatro minutos, Ronaldo Martínez encabezó una arremetida y habilitó a Dilan Godoy, que definió bajo ante la salida de Cardozo para sellar el 2-2. El desenlace volvió a quedar abierto, aunque Belgrano tuvo varias aproximaciones en el tramo final y exigió a la defensa local. Marchiori también intervino para mantener el empate.

La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Allí, Vélez se impuso por 3-1 y tuvo en Marchiori a su gran figura: el arquero contuvo tres ejecuciones de Belgrano y fue determinante para que el Fortín festejara ante su gente. Después de 120 minutos de lucha, goles y alternativas, el conjunto de Liniers clasificó.