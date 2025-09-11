Están Los Pumas para la revancha en Sydney

Tras lo que fue la caída 28-24 en Townsville, Los Pumas se preparan para enfrentar nuevamente a los Wallabies. Están los titulares.

Tras la agónica derrota em Townsville, la Selección Argentina de rugby, Los Pumas, volverán a verse las caras ante sus par de Australia, este sábado por la cuarta fecha del Rugby Championship y el head coach Felipe Contepomi confirmó el equipo para medirse ante los australianos.

En relación al XV que salió a la cancha en Townsille, habrá modificaciones en Los Pumas y una de ellas estará en la segunda línea, ya que Franco Molina saldrá del equipo y su lugar lo ocupará Guido Petti.

En la tercera línea ingresará Joaquín Oviedo, y acompañará a Marcos Kremer y Juan Martín González, por lo que Pablo Matera esperará en el banco de suplentes.

Entre los backs, Gonzalo García mantendrá su lugar como medio scrum, y Santiago Carreras volverá a usar la 10. Santiago Chocobares y Lucio Cinti continuarán como centros, lo propio para Juan Cruz Mallía como fullback, mientras que en las puntas habrá un cambio: Rodrigo Isgró se ganó su lugar por Bautista Delguy, sumado a Mateo Carreras.

Por último, en el banco de suplentes, se destacan los ingresos de Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Los 15 de Los Pumas

De esta manera, para enfrentar a los Wallabies Argentina alistará Mayco Vivas, el capitán Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Mientras que al banco de suplentes lo integrarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

El ausente en Los Pumas

De cara a lo que será la revancha ante Australia, Contepomi habló en conferencia de prensa y explicó los cambios entre los 23 en relación al último partido.

El head coach dispuso tres modificaciones en el XV inicial: Petti, Oviedo e Isgró ingresarán por Molina, Matera y Delguy, respectivamente.

“Nosotros competimos, tratamos de también ver un tema de que es un torneo muy largo y nosotros tenemos jugadores que vienen entrenando y compitiendo de muy buena manera y creemos que a veces esas rotaciones o algunas variables pueden ser de valor para el equipo. Ahora, no significa que los que por ahí salieron de equipo lo hayan hecho mal o estén haciendo algo mal, sino que simplemente creemos que estos son los mejores 23 que nos pueden representar el fin de semana, estando muy conformes en cómo están trabajando los 32 que tenemos acá, porque la verdad que están compitiendo de una muy buena manera”, señaló al respecto.

En cuanto a que Matera espere su lugar en el banco de suplentes, el entrenador aseguró: “Lo que nosotros sí entendemos es que Pablo viene con un desgaste físico enorme y haciendo las cosas muy pero muy bien, pero bueno, también tenemos a otros jugadores que por ahí nos pueden traer la energía que necesitamos para empezar el partido. Pablo está entre los 23 y hay algunos que no están ni siquiera entre los 23 que también tendrían que jugar, creo que nos representarían de una muy buena manera”.