Lanzaron un espacio para coordinar políticas en materia de salud mental y adicciones

Se trata de un espacio destinado a coordinar la planificación e implementación de políticas en materia de salud mental y consumos problemáticos.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto de puesta en funciones de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), un espacio destinado a coordinar la planificación e implementación de políticas públicas integrales en materia de salud mental y consumos problemáticos.

El acto se realizó este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), y contó con la participación de la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el secretario de Justicia, Julián Maneiro, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Frigerio destacó la importancia de abordar estas problemáticas de manera conjunta. "Son problemáticas enormemente complejas, donde lo que está en juego es la posibilidad de vivir como queremos, de estudiar, de trabajar y de desarrollar el proyecto de vida que cada uno anhela. En ese sentido, el Estado tiene un rol muy importante", afirmó.

Asimismo, señaló que "no es una problemática exclusiva de Entre Ríos o de la Argentina. Es una situación creciente a nivel mundial y claramente ningún sistema está preparado para enfrentarla. Tenemos que ir construyendo ese sistema de respuesta y de contención, y lo estamos haciendo en ámbitos como este", aseguró.

En ese sentido, sostuvo que la creación de la comisión permitirá fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento. "Con la conformación de esta comisión estamos dando un paso clave. Necesitamos una mejor y mayor capacidad de respuesta y más redes de contención", expresó. "La salud mental se trabaja en la comunidad. El Estado tiene que escuchar más y la política tiene que escuchar más a la gente", concluyó.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó: "Este espacio tiene como objetivo fortalecer la articulación entre las distintas áreas del Estado para desarrollar estrategias integrales con un enfoque basado en la promoción y protección de derechos, la prevención, la asistencia y el cuidado de las personas. Es una herramienta que favorecerá coordinar respuestas frente a los desafíos que plantean la salud mental y los consumos problemáticos".

Funciones de Coprisma

En tanto, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, indicó que "con la presentación oficial del Coprisma, Entre Ríos fortalece la institucionalidad prevista por la legislación vigente en materia de salud mental. Este nuevo organismo se incorpora a los espacios ya existentes en la provincia, como el Órgano de Revisión Local y el Consejo Consultivo de Salud Mental, consolidando una estructura orientada a garantizar un abordaje integral, interdisciplinario e interministerial, en consonancia con los principios establecidos por la normativa nacional y provincial".

En este marco, la provincia de Entre Ríos reafirma su compromiso con la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, a la que adhirió mediante la Ley Provincial Nº 10.445, impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión social, educativa y laboral de toda la comunidad. La conformación de la Comisión fue formalizada mediante los Decretos Nº 418/22 y Nº 643/25, que establecen su funcionamiento y consolidan una nueva etapa de trabajo intersectorial e interdisciplinario.

Participaron también los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Planeamiento, Hernán Jacob; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades, y equipos técnicos.