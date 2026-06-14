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Alemania aplastó a Curazao en su debut en el Mundial 2026

Luego del inesperado empate parcial de los isleños, la selección germana se metió en partido y se impuso por 7-1 en su estreno en el Mundial 2026.

14 de junio 2026 · 16:21hs
Alemania

Alemania, uno de los candidatos en el Mundial 2026.

Alemania arrancó a pie firme su participación en el Mundial 2026. Con una tremenda goleada 7-1 sobre la débil Curazao, la selección germana sacó a relucir todo su potencial ofensivo y dejó en una anécdota el empate parcial de los caribeños, que lograron mantener el 1-1 durante poco más de 15 minutos.

Nmecha, Schlotterbeck, Havertz -2-, Musiala, Brown y Undav los tantos para el ganador; Comenencia, el autor de la histórica igualdad transitoria.

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Era un resultado esperable, dado que uno de los máximos candidatos al título se enfrentaba ante una selección debutante en una Copa del Mundo. De todos modos, otra vez los germanos protagonizan un 7-1 (el anterior fue ante Brasil en Belo Horizonte, por las semifinales de Brasil 2014) y demostraron que tienen un gran poder de fuego.

Para los isleños, en tanto, queda aquel momento de total algarabía tras el 1-1 parcial, y ahora deberá buscar pelear por un punto ante Ecuador o Costa de Marfil.

Mundial 2026 Alemania Curazao Fútbol
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