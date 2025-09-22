Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

El Polo Tecnológico La Nube de Concepción del Uruguay se inaugurará este jueves, lo que marcará un hecho histórico para la ciudad.

22 de septiembre 2025 · 22:09hs
En Concepción del Uruguay inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

En Concepción del Uruguay inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube, será este jueves. 

El Polo Tecnológico La Nube de Concepción del Uruguay se inaugurará este jueves, lo que marcará un hecho histórico para la ciudad. Se trata de una iniciativa municipal que buscará fomentar el desarrollo local a través de la Economía del Conocimiento.

Un hecho histórico en Concepción del Uruguay

El Polo Tecnológico La Nube, es un espacio físico donde se concentran empresas, instituciones educativas y centros de investigación relacionados con la tecnología, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos y tecnología.

La Nube, tiene como misión ser un articulador estratégico entre el talento y los recursos del sector educativo, el sector productivo, la sociedad civil y el Estado para transformar necesidades locales en proyectos tecnológicos aplicados, formar capital humano especializado y alineado con la demanda productiva y facilitar la transferencia de resultados con impacto productivo y social.

Concepción del Uruguay se destaca como un referente en el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) en Entre Ríos. Con una población de 86.001 habitantes de acuerdo al último censo (2022), es la segunda ciudad de la provincia con más empresas de software y la primera en densidad por habitante.

La presencia de dos universidades con una amplia propuesta de carreras tecnológicas con sedes en la ciudad, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Tecnológica Nacional, sumado a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a la Universidad de Concepción del Uruguay y los institutos de tecnología aplicada como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), es un factor clave y distintivo para el desarrollo de este sector.

Un relevamiento municipal de 2023 indicó que la cadena de servicios informáticos y de automatización en la ciudad genera decenas de empleos de calidad, en su mayoría jóvenes y con salarios superiores al promedio, formados en nuestras universidades locales.

Otros datos del Polo Tecnológico

El Polo Tecnológico La Nube, surge como respuesta a la necesidad de diversificar la matriz productiva de Concepción del Uruguay. Se propone estrechar lazos con las Pymes tradicionales, que eventualmente deberán abordar procesos de transformación digital en un contexto donde la industria 4.0 y la inteligencia artificial están remodelando los paradigmas, a partir de impulsar el desarrollo de un ecosistema de empresas de base tecnológica y fomentar una ciudadanía formada en las industrias del conocimiento.

A partir de brindar servicios a las empresas y entes públicos de la región, fomentar inversiones, aportando a la transformación y transversalización digital e integrándose al ecosistema tecnológico nacional e internacional. Así como también, promover la colaboración entre las universidades, las empresas y los emprendedores, articulando entre los mismos y los organismos del estado.

Financiado por el Gobierno Municipal, el Polo Tecnológico La Nube se ha equipado con tecnología de punta para impulsar la formación, producción y desarrollo de software y servicios informáticos. Dentro de las instalaciones, se ofrece un espacio de coworking diseñado para la colaboración de los residentes que se dedican al desarrollo de software y actividades tecnológicas. Este espacio se presenta como una pieza fundamental para el crecimiento del ecosistema emprendedor.

En este sentido el Polo Tecnológico La Nube tiene como objetivo ser un espacio de formación, desde donde se desarrollen diversas capacitaciones orientadas a brindar conocimientos en materia de herramientas tecnológicas para toda la ciudadanía uruguayense y de la región.

“Este 25 de septiembre iniciamos un camino juntos y juntas, entre todos y con todos vamos posicionar al Polo Tecnológico La Nube como un faro en la región, caracterizado por su capacidad de innovación, la calidad de su talento humano y su contribución al desarrollo económico y social”, indicaron las máximas autoridades municipales, el Intendente José Lauritto y la presidenta del Concejo Deliberante Rossana Sosa Zitto.

Concepción del Uruguay Polo Tecnológico La Nube
