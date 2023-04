Entrerrianos a Brasil con diferentes metas.

“Para cumplir el objetivo me estuve preparando muy fuerte porque hará nuevamente el intento de clasificar al Mundial de Hawai ya que la vez pasada iba punteando la carrera y por desperfectos en la bice me demoré más de una hora y media. Voy por la revancha y este año estoy mucho mejor preparado porque cada año que pasa uno tiene mejor preparación si lo hace continuado. Además sumé experiencia y eso creo que me va a facilitar un poco más eso. Es muy difícil, pero haré el intento”, contó Mauricio Gatica el triatleta de Bovril que si logra meterse en el Mundial seguirá en este tipo de competencias. De lo contrario dirá basta: “Si clasifico al Mundial seguiré en lo mismo, seguiré entrenando muy fuerte con mucho volumen y apostando a eso que es en octubre. Si no lo logro haré un parate definitivo en lo que es el deporte de ato rendimiento y bajaré un cambio. Le daré una vuelta de rosca a mi vida, sin dejar el deporte en sí, pero haré carrera más cortas y más chicas porque una es que el tiempo se acota y la otra es que no tengo apoyo económico, nunca lo tuve ni cuando nadaba para competir en serio. Siempre tuve el nivel, pero jamás el apoyo que merecía por el nivel que tuve. Me quedé sin competir en carreras internacionales importantes por ese tema. Eso te desgasta bastante mentalmente así que esta en Brasil es la última. O clasifico y sigo o no clasifico y me dedico a entrenar para estar en forma y para hacer carreras que tenga ganas, pero no la de larga distancia”.

Las chicas

Acto seguir habló Julia Ortenzi que luego de un tiempo alejada, regresa al triatlón. “Hace unos seis años que no hago tria. Últimamente me estaba dedicando más que nada a las carreras de ultra trail, pero cuando conocí a este grupo de amigas que venían haciendo tria, fueron ellas las que me insistieron para volver así que surgió la idea de irnos a Brasil y no me pude resistir. También en el grupo está Virginia Galantti que estaba anotada, pero se cayó de la bici y se quebró. Ella viaja con nosotros y nos acompaña. Con esto quiero decir que para nosotras pasa por compartir y el disfrutar. Para mi esto, el deporte, es un estilo de vida y por eso voy cambiando de uno a otro porque me hace mantenerme bien física y mentalmente y siempre es lo que busco. Me exijo, pero busco un equilibrio con las demás actividades. También en mi profesión (nutricionista) siempre trato de promover como estilo de vida el deporte. La idea es disfrutar y vamos por algo nuevo que es nadar en el mar. Siempre buscamos eso hacer algo nuevo y distinto. Mi éxito pasa por todo esto, por superar la prueba y por todo lo que el deporte nos enseña día a día”.

medio ironman 1-jpg.jpg

Por su parte Lucía Pittavino exprsó: “Es muy difícil definir solo una metra porque no somos deportistas profesionales entonces el resultado final se compone de muchas metas. En mi caso la primera tiene que ver con poder disfrutar entendiendo que no vivo de esto y que lo hago en un contexto de mucho laburo y de otras prioridades. También tiene que ver con nadar por primera vez en el mar y salir airosa de esa experiencia. Por último y no menos importante superar lesione so dificultades que uno pueda tener. La ideas es compartir con las migas y ese será el mejor premio”.

Finalmente Esperanza Quevedo dijo lo suyo: “En limpio para Lu y para mi es una nueva experiencia ya que es internacional. Estaremos debutando en este estilo y las tres coincidimos en que es una en la que queremos compartirla entre amigas porque nació con esa idea. Hacer un viaje de amigas y de deporte. Es un desafío nadar en el mar y lo haremos por primera vez. Lo más importante es que compartimos esto con gente que queremos mucho y le vamos a dedicar esta carrera a la Vir que inicialmente la iba a correr, pero se fracturó”.