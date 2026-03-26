Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entre el 22 y el 26 de abril, en Paraná se dictará un curso de nivel 1 internacional para entrenadores.

El doctor Eduardo Bellman y el licenciado Gabriel Salvia serán los encargados de dictar las clases en Paraná.

Paraná será escenario de una importante instancia de capacitación deportiva, con la realización del Curso de Entrenador de Vóleibol Internacional Nivel 1, que se desarrollará en las instalaciones del remodelado gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc, del miércoles 22 al viernes 26 de abril.

La propuesta, organizada por la Federación Entrerriana de Vóleibol (FEV) junto al Centro de Excelencia de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) Sudamérica, estará orientada a la formación y perfeccionamiento de entrenadores mediante una modalidad teórico-práctica con evaluación final.

El curso será dictado por dos eminencias en la disciplina como lo son el doctor Eduardo Bellman y el licenciado Gabriel Salvia, quienes compartirán todo su conocimiento y experiencia en extensas clases de alrededor de ocho horas en cada jornada.

Voley El doctor Eduardo Bellman y el licenciado Gabriel Salvia serán los encargados de dictar las clases en Paraná.

Esta capacitación está destinada para aquellos entrenadores de todo el continente, que cuenten con el mayor nivel avalado por las federaciones de sus respectivos países, y, de aprobar el examen final, estarán habilitados para dirigir de manera internacional.

Todavía quedan algunos cupos disponibles y los interesados pueden consultar e inscribirse contactándose con Jorge Torres (3455291076 o [email protected]) o Mirta Wolf (3435050749 o [email protected]).

La organización de la Federación Entrerriana de Vóleibol

Torres es el secretario de la FEV y quien habló con UNO, para brindar detalles sobre lo que se trabajará en el curso internacional de nivel 1 que se dictará en la capital entrerriana.

“A nivel nacional tenemos cuatro etapas de entrenadores: provincial 1, provincial 2, nacional 1 y nacional 2, que tienen validez sólo en Argentina. A este curso lo pueden hacer quienes tengan el máximo nivel que otorga su Federación nacional. El título de entrenador internacional los avalará para poder dirigir en otros países, además del aprendizaje y la jerarquía que les brindará. Este curso se viene realizando desde hace varios años y en esta oportunidad nos tocará en Argentina. La Federación Entrerriana fue elegida la destinataria para ser la sede del curso”, comentó el dirigente.

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“Las clases serán de modo presencial y serán de –profundizó–, aproximadamente, ocho horas por día, con una evaluación final por parte del doctor Eduardo Bellman y el licenciado Gabriel Salvia”.

Al ser consultado sobre la temática que se abordará, Torres adelantó que: “en el internacional 1, entre otras cosas, se trabaja mucho sobre la formación en las categorías de desarrollo. Brinda una visión de lo que es el vóley no sólo en una región, sino también una mirada que abarca toda Sudamérica. Cómo se juega y cómo se trabaja el vóley formativo en los distintos países del continente. Te amplia la mirada, brindándote una perspectiva más amplia”.

Demanda de entrenadores

Jorge también se mostró satisfecho por la gran cantidad de interesados en realizar esta capacitación.

“La FIVB nos otorgó 35 cupos, los cuales fueron completados –explicó–, por lo que solicitamos una extensión de 10 lugares más, nos dijeron que sí y estamos aguardando la confirmación formal. Hemos tenido varias consultas y muchas personas se comprometieron en anotarse, así que estimamos que completaremos esos 10 cupos más. Gente de Perú, Colombia, Brasil y Uruguay nos ha preguntado y eso nos pone muy felices”.

Además, el dirigente remarcó la importancia que significará la participación de técnicos locales y regionales: “hay varios entrenadores entrerrianos anotados para llevar adelante el curso. Eso nos alegra porque podemos facilitarles su crecimiento, ya que hacerlo en otro país es muy costoso. Además, nos pone muy contentos que los entrenadores de nuestra provincia se capaciten, porque eso significará que el deporte en Entre Ríos tendrá un crecimiento que se verá reflejado en un futuro”.

Por otra parte, el secretario de la FEV dejó en claro que es un importante desafío para la entidad poder albergar este acontecimiento, y se encuentran trabajando para poder estar a la altura de las circunstancias.

“Este evento es muy importante para nosotros, tanto como dirigentes y también como voleibolistas. Estaremos bajo la lupa del vóley argentino y también sudamericano, por lo que estamos trabajando para que todo salga de la mejor manera. Tendremos que albergar un montón de gente, por lo que estuvimos en contacto con varios hoteles de la ciudad, entre otras cosas referidas a la logística. También mantuvimos reuniones con gente de los gobiernos Provinciales y Municipales, para ver cómo pueden acercarse porque no siempre es plata lo que uno pide, sino que una atención o una visita también fortalecen los vínculos entre las instituciones”.

Para finalizar, Torres concluyó: “estamos trabajando y nos llena de orgullo que Entre Ríos haya sido elegida para ser la sede de este curso. Nosotros desarrollamos entre seis y nueve cursos de entrenadores todos los años, y nos estaba faltando una llegada internacional”.