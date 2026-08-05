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Entre Ríos desarrolla una herramienta digital para orientar ante situaciones de violencia de género

El Gobierno de Entre Ríos y el CFI impulsan un recurso "que brindará información confiable y facilitará el acceso a organismos de asistencia".

5 de agosto 2026 · 13:29hs
Entre Ríos desarrolla una herramienta digital para orientar ante situaciones de violencia de género.

Entre Ríos desarrolla una herramienta digital para orientar ante situaciones de violencia de género.

El Gobierno de Entre Ríos avanza en el desarrollo de una herramienta digital destinada a brindar orientación inicial ante situaciones de violencia por motivos de género. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas del Cuidado, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El recurso ofrecerá información basada en la normativa vigente, protocolos de actuación y recursos institucionales para facilitar el acceso a los organismos competentes según las características de cada caso. Desde la Provincia aclararon que se tratará de un dispositivo complementario, que no reemplazará la intervención de los equipos profesionales, la atención presencial ni los servicios de emergencia.

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Construcción participativa

Los avances del proyecto fueron presentados durante dos jornadas de trabajo realizadas el 29 y 30 de julio en el Centro Cultural La Vieja Usina, de Paraná. Los encuentros reunieron a representantes de organismos provinciales, los poderes Judicial y Legislativo, universidades y organizaciones vinculadas con la prevención y el abordaje de la violencia de género.

Durante las actividades se expuso el funcionamiento inicial de la herramienta y la metodología prevista para su desarrollo. Además, se definieron criterios vinculados con la seguridad del sistema, los mecanismos de orientación y derivación, y la organización de la normativa, los protocolos y los recursos institucionales que integrarán su base de conocimiento.

Articulación entre organismos

La propuesta se desarrolla con un enfoque transdisciplinario e interinstitucional, con el objetivo de reunir la experiencia de los organismos que intervienen en el abordaje de estas situaciones y construir un sistema de consulta confiable y accesible.

En las jornadas participaron autoridades y equipos técnicos de distintas áreas del Gobierno provincial, representantes del Poder Judicial, universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas vinculados al desarrollo de la plataforma. El proceso continuará en los próximos días con un nuevo encuentro de trabajo para avanzar en la definición de los contenidos y el funcionamiento de la herramienta.

Entre Ríos herramientas Violencia de género
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