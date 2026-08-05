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Abren una nueva inscripción para el Registro de Adoptantes de Entre Ríos desde el 18 de agosto

El Registro de Adoptantes de Entre Ríos realizará reuniones informativas obligatorias antes de abrir la convocatoria para aspirantes a guarda.

5 de agosto 2026 · 15:02hs
Abren una nueva inscripción para el Registro de Adoptantes de Entre Ríos desde el 18 de agosto.

Abren una nueva inscripción para el Registro de Adoptantes de Entre Ríos desde el 18 de agosto.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrirá del 18 al 31 de agosto la tercera convocatoria del año para incorporar nuevos postulantes. Antes del inicio del trámite, las personas interesadas deberán participar de un encuentro informativo obligatorio que se realizará el 14 de agosto en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

Las reuniones, que comenzarán a las 14 en las tres ciudades de manera simultánea, constituyen el primer paso del proceso de inscripción. En ellas se brindará información sobre el trámite, los requisitos legales y las particularidades de la adopción. En el caso de las parejas, deberán asistir ambos integrantes.

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Búsqueda de familias

Actualmente, el Ruaer trabaja en la búsqueda de familias para 95 niños, niñas y adolescentes. Del total, 61 tienen entre 0 y 12 años y 34 son adolescentes de entre 13 y 17 años.

Desde el organismo indicaron que la mayoría supera los 8 años, integra grupos de hermanos o cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), por lo que destacan la importancia de ampliar la cantidad de postulantes dispuestos a asumir esos desafíos.

Cómo realizar la inscripción

Quienes deseen iniciar el trámite deberán completar una preinscripción para participar del encuentro informativo y elegir la sede donde asistirán. Luego recibirán por correo electrónico la dirección correspondiente.

Finalizada esa instancia, entre el 18 y el 31 de agosto podrán presentar la solicitud de inscripción, completar el formulario definitivo y adjuntar la documentación exigida para integrar el legajo. El trámite está destinado exclusivamente a personas con residencia en Entre Ríos.

El Ministerio Público de la Defensa informó que toda la información sobre requisitos, documentación y canales de consulta se encuentra disponible en la página oficial del Ruaer y a través de sus vías de contacto telefónicas, por correo electrónico y redes sociales.

Registro de Adoptantes Entre Ríos Agosto guardia inscripción
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