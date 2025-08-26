Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

La AFA publicó los precios de las entradas para ver a la Selección Argentina contra la Vinotinto. La popular cuesta $90.000 y las plateas arrancan en $158.000.

26 de agosto 2025 · 19:58hs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro de la Selección Argentina ante Venezuela en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este martes, el ente madre del fútbol argentino publicó los precios de las entradas para lo que será el encuentro ante la Vinotinto. La venta al público general empezará este miércoles desde las 17 horas mientras que esta tarde inició para la venta exclusiva para American Express.

Los precios empiezan desde los 29 mil pesos para la entrada popular para menores y llega hasta los 480 mil pesos para la platea San Martín y Belgrano media. La popular normal cuesta 90 mil pesos y la platea más barata, la Sivori y Centenario Alta, vale 158 mil pesos.

El equipo de Lionel Scaloni ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene e irá como el ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección Argentina vs. Venezuela?

Popular – $90.000

Popular menor – $29.000

Sívori y Centenario alta – $158.000

Sívori y Centenario media – $320.000

San Martin y Belgrano alta – $260.000

San Martín y Belgrano baja – $450.000

San Martín Y Belgrano media – $480.000

