Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

El de Crespo Emiliano Stang buscará la corona en el TC 2000. A la última fecha llega segundo en el torneo, detrás de su compañero de equipo, Matías Rossi.

En su primera temporada dentro del Toyota Gazoo Racing, Emiliano Stang llega como uno de los candidatos al título en el Gran Premio Coronación de TC 2000 que este fin de semana tendrá como epicentro en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, junto a la Copa Top Race, la Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione.

“Es un gran desafío pelear mi primer campeonato del TC 2000 con Matías Rossi”, destacó el piloto entrerriano y ganador de la Copa Rookie Latam 2025.

Stang es el máximo ganador del año con cuatro victorias: se impuso en Oberá (Fecha 1), Buenos Aires (Fecha 2), Concordia (Fecha 4) y Salta (Fecha 11). Además, suma otros cuatro podios: fue segundo en 9 de Julio (Fecha 5), General Roca (Fecha 6), en la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires (Fecha 8) y Mercedes, Uruguay (Fecha 10).

Sobre esta regularidad expresó: “Me ayudó mucho compartir el año con Rossi, su experiencia y aporte, me permitió evolucionar como piloto y acortar el camino en el desarrollo del Toyota Corolla Cross GR-S. Llegar a esta definición, peleando el campeonato con mi compañero de equipo es muy importante para mí y es el reflejo del gran trabajo que hizo todo el Toyota Gazoo Racing YPF Infinia”.

Luego agregó: “Cumplí la meta que era llegar como protagonista a la última carrera del año, aunque aún falta el principal objetivo que es el título. En Junín voy a buscar ser rápido desde el principio, estar adelante de Matías y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Será clave estar a la altura y esperar que resultado logre Rossi para lograr el campeonato”.

La preparación de Emiliano Stang

Por último, Emiliano habló sobre su preparación para la última fecha: “Estoy metiendo muchas horas en el gimnasio para estar físicamente al ciento por ciento. Esta fecha la tengo que afrontar con mucha tranquilidad y con la mentalidad puesta en darlo todo, como hice desde principio de año que fue lo que me llevó a esta instancia”.

El 46º campeonato argentino de TC 2000 lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 193 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) con 176, tercero Franco Vivian (Proracing) con 144, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 120 y quinto Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing) con 116.

En la Copa Rookie Latam, el líder y ganador de la edición 2025 es Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) con 259 puntos, seguido por Franco Morillo (Proracing) con 221, Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 116, Matías Capurro (Corsi Sport 2) con 110 y Mateo Polakovich (ATR Racing) con 71.