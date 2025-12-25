Uno Entre Rios | Ovación | Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Los dos clubes más poderosos de Uruguay levantaron el teléfono por Brian Aguirre, extremo que perdió terreno en el Xeneize en el cierre del año.

25 de diciembre 2025 · 21:21hs
El mercado de pases de Boca empieza a tomar forma. En ese sentido, dos históricos del fútbol uruguayo pusieron la mira en un apellido que hoy no es prioridad en Boca: Nacional y Peñarol sondearon al Xeneize por Brian Aguirre, quien que quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico en el ocaso del 2025.

Tanto el conjunto tricolor como el aurinegro evalúan incorporarlo para la próxima temporada y ya levantaron el teléfono, aunque de manera informal y sin propuesta de por medio. La falta de minutos recientes alimenta la expectativa de que en La Ribera acepten negociar una salida, ya sea a préstamo o mediante una transferencia, pero la realidad indica que difícilmente alguno de los dos pueda pagar el precio del extremo.

Vale recordar que Boca invirtió 4,6 millones de dólares para comprarle el pase a Newell’s, una cifra elevada dentro de la actual gestión, por lo que hoy no evalúa desprenderse por menos pese a que no logró consolidarse como titular indiscutido y que Marino Hinestroza llegará como refuerzo en su misma posición.

Los números explican parte del escenario. Desde su desembarco en 2024 disputó 37 encuentros oficiales, con 1.840 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias. Si bien tuvo una etapa con presencia sostenida en el once, su participación se redujo notablemente en el cierre del año.

La pérdida de espacio no fue casual. El crecimiento de Exequiel Zeballos modificó el mapa ofensivo, relegándolo en la consideración de Claudio Úbeda, que apostó por otras variantes en los partidos decisivos. Como si fuera poco, el panorama se vuelve más complejo para Aguirre ante el inminente arribo de Hinestroza, extremo de la Selección Colombia. Por ahora fue solo un llamado.

