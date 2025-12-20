Emiliano Stang larga primero y necesita un milagro para alcanzar el título

El crespense Emiliano Stang partirá desde la primera posición en Junín, pero para lograr el campeonato necesita ganar y que Matías Rossi no puntúe.

El piloto de Crespo largará adelante en la final de este domingo en Junín.

Franco Vivian (Chevrolet Tracker) resultó el más veloz de la clasificación de la 12ª y última fecha del 46º Campeonato Argentino de TC 2000 que se desarrolló en el autódromo de Junín. El piloto del Pro Racing consiguió de esta manera su segunda pole position consecutiva (venía de ser el más veloz en Salta) y la cuarta de la temporada 2025. El de Crespo, Emiliano Stang se posicionó en la sexta colocación y debido al reglamento logró una muy buena posición de partida.

El porteño de 36 años, que había sido segundo en el segundo entrenamiento, estableció un tiempo de 1’22”672/1000 para superar a Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla) por 478/1000 y celebrar su séptima pole en la categoría, todos al mando de un Chevrolet. El cordobés, por su parte, volvió a clasificar en la segunda posición, tal como había sucedido en la última fecha en el Martín Miguel de Güemes de Salta.

“Son carreras de autos y este año el auto me permitió hacer 4 ‘pole positions’. Es un excelente resultado para el equipo. La Tracker me quedó bien balanceada y me arriesgué a tirarme a fondo en el curvón por primera vez en el fin de semana, y me salió bien”, contó Vivian en Campeones.

Leonel Pernía (Honda ZR-V) clasificó tercero a 598/1000 en su despedida del 1, por delante de Matías Rossi (Toyota Corolla Cross), que fue cuarto a 642/1000. Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross) se ubicó quinto a 912/1000, mientras que Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) quedó sexto a 1”087/1000.

Con los tres puntos sumados por el cuarto puesto en esta clasificación, el Misil extendió de 17 a 20 unidades la diferencia con Stang cuando restan 20 en disputa justamente. Esto significa que Rossi necesita sumar un punto (o sea, llegar al menos en el 10º puesto) para asegurarse su sexto título de TC 2000 sin importar el resultado que obtenga de su compañero de equipo.

“Tenemos que llegar mañana, y para eso debemos lograr un buen ritmo y poder administrar bien el desgaste de los neumáticos”, indicó Rossi, que suma tres abandonos en la temporada 2025 y uno de ellos fue en Salta, la fecha anterior.

Qué dijo Emiliano Stang tras la clasificación

“Seguimos con vida, aunque la posibilidad es súper remota. Pero largamos desde la primera posición: tenemos que ganar y esperar qué pasa con Matías (Rossi)”, consideró Stang, a quien no le sirve otro resultado que su quinta victoria del año.

La grilla de largada de la Final se confecciona a partir de la inversión de los primeros seis puestos de la clasificación, por lo que la primera fila estará integrada por Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross). Matías Rossi (Toyota Corolla Cross), por su parte, largará desde la tercera posición.

Stang el único resultado que necesita es la victoria. Eso sí, la tendrá más que complicada: precisa que su rival no puntúe, es decir, que finalice 10° o peor.

"Estuve tranquilo hasta que me bajé del auto, ahí ya no dependía más de mí. Un sexto puesto no es lo que queremos al 100%, pero nos sirve para el campeonato. Es casi imposible la chance, pero está. Tengo que ganar, hacer mi parte, y esperar el resultado de Matías. Lo veo complicado, pero mientras estén las chances voy a hacer todo para que se dé", concluyó Stang.

Este domingo, la definición del TC 2000 comenzará a las 12.55 y tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta.