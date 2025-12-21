Uno Entre Rios | Ovación | Matías Rossi

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi (Toyota) se consagró campeón por 6° vez en el TC 2000. El crespense Emiliano Stang cerró un gran año peleando por el título hasta la última fecha.

21 de diciembre 2025 · 16:57hs
El piloto de Toyota llegó a una nueva estrella dentro de la categoría y quedó a solo un título de Juan María Traverso.

Luego de cinco años, Matías Rossi vuelve a festejar un título. El Misil terminó tercero en la Final de la 12ª y última fecha del 46º Campeonato Argentino de TC 2000, que se disputó en el autódromo de Junín y se adjudicó el local Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross), y consiguió su sexta corona en la categoría. Es la cuarta estrella del piloto de Del Viso con Toyota –esta vez al mando de una Corolla Cross– y le permite quedar a sólo una de Juan María Traverso, el más campeón de la historia del Turismo Competición 2000.

Emiliano Stang cerró una gran primera temporada, siendo compañero de Matías Rossi.

A Rossi le alcanzaba para coronarse con sumar un punto o bien que su compañero y rival Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) no obtuviera la victoria. El crespense largó desde la pole position y lideró hasta que promediando la sexta vuelta sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo, lo que prácticamente sentenció el campeonato a favor del Misil.

La palabra de Emiliano Stang

“No sé qué pasó. Se rompió sin aviso. A la goma que pusimos de reemplazo le di con todo lo que tenía y no se rompió… El campeonato era prácticamente imposible porque Matías (Rossi) hizo un gran año, pero nosotros estábamos para ganar la carrera”, se lamentó Stang en Campeones, que fue subcampeón y el más ganador de la temporada, con cuatro triunfos.

Rossi, que largó tercero y llegó a caer hasta el quinto puesto en las primeras vueltas porque no opuso resistencia cuando lo pasaron Leonel Pernía (Honda ZR-V) y Franco Vivian (Chevrolet Tracker), cosechó su 11º Campeonato Argentino luego de una campaña 2025 que incluyó dos victorias, tres pole positions, ocho podios y tres récords de vuelta.

Qué dijo Matías Rossi

“Un título más… No son pocos, es algo impresionante. Estoy agradecido al equipo, muy feliz y emocionado. Sufrí en las últimas carreras, no se me dio en Salta, no se me dio ayer y hoy había mucha incertidumbre y tensión por el tema de los neumáticos, pero trabajamos para llegar a la bandera a cuadros. Uno creía que no se podía escapar pero esto es automovilismo y se puede escapar… Pasa el tiempo y uno le da valor a ser competitivo a 20 años de su primer título”, expresó Rossi en Campeones.

La Final del Premio Coronación 2025 estuvo signada por las roturas del neumático delantero izquierdo, que afectó entre otros a Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y Leonel Pernía (Honda ZR-V), cuando estaban primero y segundo, respectivamente. El percance del entrerriano dejó como líder a Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross) y el retraso y posterior abandono del tandilense por problemas de temperatura, permitió el avance al segundo lugar de Franco Vivian (Chevrolet Tracker).

Entre el juninense y el porteño definieron la carrera, con Rossi sin comprometerlos debido a que no exigió su Corolla Cross en pos de asegurar el campeonato. El piloto de Chevrolet, que había logrado la pole position pero largó sexto por la inversión de la grilla, no dispuso de una posibilidad clara de sobrepaso pese a que lo buscó insistentemente y llegó segundo a 1”001/1000 del ganador en una Final muy interrumpida (hubo tres intervenciones del auto de seguridad) y obtuvo su quinto podio de la temporada.

Para Ponce de León fue su 26ª victoria en el TC 2000 y la segunda de la temporada (había festejado en El Zonda), pero lo que la distingue de todas las que logró en el automovilismo nacional es que por primera vez ganó una carrera en el autódromo de la ciudad en la que nació y sigue viviendo. Algo que fue posible gracias al gran rendimiento de la Toyota Corolla Cross del Corsi Sport, con la que había sido segundo en la Final realizada en Junín en agosto pasado.

“No puedo creer haber ganado en casa. Estoy muy feliz. Si me dicen ‘retirate mañana’, no tendría problemas, estoy hecho. Tenemos un auto contundente, sobre todo en la parte final del año, y se nos escapó la victoria en un par de carreras, pero ganamos dos. Le agradezco a la categoría, ojalá podamos seguir. Uno a veces duda de sí mismo, pero la verdad es que cuando tenés el auto, el piloto está”, sostuvo Ponce de León en Campeones.

