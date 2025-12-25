Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

En Chajarí, un joven fue demorado como presunto autor de un robo ocurrido cuando una vivienda fue violentada durante la Nochebuena.

Un procedimiento policial permitió esclarecer un robo ocurrido durante la madrugada de este jueves, cuando delincuentes sustrajeron un maletín con una importante suma de dinero de una vivienda. Como resultado de la investigación, efectivos de la Comisaría N°1 lograron demorar al presunto autor del hecho y recuperar más de cuatro millones de pesos en efectivo.

De acuerdo a la información oficial, la denuncia fue radicada por un hombre de 32 años, domiciliado en una vivienda ubicada sobre calle El Salvador, en barrio Tagué. El damnificado relató que se había ausentado de su casa junto a su pareja alrededor de las 20.30 y que regresaron cerca de las 2.30. Al ingresar al domicilio, advirtieron que dos ventanas se encontraban abiertas, sin signos visibles de daños.

Minutos después, el propietario constató la faltante de un maletín que contenía una suma superior a los 4.000.000 millones de pesos. Ante esta situación, dio aviso inmediato a la Policía, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores reunieron datos que permitieron orientar la pesquisa hacia un joven de 24 años, conocido en el ambiente policial por antecedentes delictivos.

Según se pudo establecer, el sospechoso se encontraría alojado en un hotel ubicado sobre calle Roque Sáenz Peña, junto a otras dos personas.

Más detalles del hecho

Con esa información, el personal policial se dirigió hasta el lugar con el objetivo de localizar al presunto autor. Sin embargo, ante la denegatoria del juez interviniente para librar una orden de allanamiento, los efectivos debieron aguardar a que el individuo saliera del establecimiento.

Cerca de las 15.30, los uniformados lograron interceptar en la vía pública a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas durante la investigación. Al solicitarle su Documento Nacional de Identidad, se confirmó que se trataba de la persona de interés en la causa, quien se encontraba acompañado por otros dos individuos.

Entrega del dinero y actuación judicial

Durante el diálogo mantenido con el personal policial, el joven reconoció su participación en el robo y realizó la entrega voluntaria de una suma de $4.217.200, dinero que estaría directamente relacionado con el hecho denunciado.

La Fiscalía en turno fue puesta en conocimiento de la situación y autorizó el secuestro del efectivo, procedimiento que se realizó con la presencia de testigos civiles.

El dinero recuperado quedó formalmente incorporado a la causa, junto con otros elementos de interés para la investigación. En tanto, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa, mientras se continuaban las actuaciones de rigor.