Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

En Chajarí, un joven fue demorado como presunto autor de un robo ocurrido cuando una vivienda fue violentada durante la Nochebuena.

25 de diciembre 2025 · 22:01hs
En Chajarí robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena. 

En Chajarí robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena. 

Un procedimiento policial permitió esclarecer un robo ocurrido durante la madrugada de este jueves, cuando delincuentes sustrajeron un maletín con una importante suma de dinero de una vivienda. Como resultado de la investigación, efectivos de la Comisaría N°1 lograron demorar al presunto autor del hecho y recuperar más de cuatro millones de pesos en efectivo.

LEER MÁS: Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Sobre el robo en Chajarí

De acuerdo a la información oficial, la denuncia fue radicada por un hombre de 32 años, domiciliado en una vivienda ubicada sobre calle El Salvador, en barrio Tagué. El damnificado relató que se había ausentado de su casa junto a su pareja alrededor de las 20.30 y que regresaron cerca de las 2.30. Al ingresar al domicilio, advirtieron que dos ventanas se encontraban abiertas, sin signos visibles de daños.

El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

un joven deportista de concordia murio ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Minutos después, el propietario constató la faltante de un maletín que contenía una suma superior a los 4.000.000 millones de pesos. Ante esta situación, dio aviso inmediato a la Policía, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores reunieron datos que permitieron orientar la pesquisa hacia un joven de 24 años, conocido en el ambiente policial por antecedentes delictivos.

Según se pudo establecer, el sospechoso se encontraría alojado en un hotel ubicado sobre calle Roque Sáenz Peña, junto a otras dos personas.

robo Chajarí 2

Más detalles del hecho

Con esa información, el personal policial se dirigió hasta el lugar con el objetivo de localizar al presunto autor. Sin embargo, ante la denegatoria del juez interviniente para librar una orden de allanamiento, los efectivos debieron aguardar a que el individuo saliera del establecimiento.

Cerca de las 15.30, los uniformados lograron interceptar en la vía pública a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas durante la investigación. Al solicitarle su Documento Nacional de Identidad, se confirmó que se trataba de la persona de interés en la causa, quien se encontraba acompañado por otros dos individuos.

Entrega del dinero y actuación judicial

Durante el diálogo mantenido con el personal policial, el joven reconoció su participación en el robo y realizó la entrega voluntaria de una suma de $4.217.200, dinero que estaría directamente relacionado con el hecho denunciado.

La Fiscalía en turno fue puesta en conocimiento de la situación y autorizó el secuestro del efectivo, procedimiento que se realizó con la presencia de testigos civiles.

El dinero recuperado quedó formalmente incorporado a la causa, junto con otros elementos de interés para la investigación. En tanto, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa, mientras se continuaban las actuaciones de rigor.

Chajarí millones Nochebuena
Noticias relacionadas
El auto volcó en el ingreso a la ciudad y los ocupantes fueron trasladados al hospital Masvernat.

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Entre Ríos hizo balance de Seguridad y Justicia: la Policía hizo 2.000 operativos de narcomenudeo, incorporó 70 patrulleros, 1.000 chalecos antibalas, 150 pistolas automáticas, entre otros materiales 

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

En Paraná, una mujer accionó el botón antipánico cuando expareja irrumpío en su casa. Otra denunció por intento de abuso sexual a su expareja. 

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

El grave accidente dejó dos heridos en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Ver comentarios

Lo último

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Ultimo Momento
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Policiales
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Ovación
Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La provincia
Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Dejanos tu comentario