OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Desde el 1° de enero la Obra Social de Entre Ríos (OSER) implementará la receta electrónica scomo único medio para prescribir medicamentos conel objetivo de simplificar el acceso a parácticas médicas y a medicamentos, ya que el afiliado solo debera concurrir a la farmacia. Todo este cambio se da en el marco de la modernización del organismo desde donde se destacó que, en 2025, se ampliaron coberturas y prestaciones un 30%.

OSER oficinas La digitalización de las autorizaciones médicas se comenzó a implementar enmarzo de este año y para el 2026 se prevé que todo pase por la aplicación MiOSER sin tener que concurrir al consultorio para renovar remedios crónicos, ya que los profesionales de la salud gestionarán recetas y précticas médicas desde la aplicación.

Asimismo se aclaró que, en marzo, las delegaciones tendrán agentes que ayudarán a cargar prácticas en las aplicaciones ya que solo el 70% está utilizando MiOSER.