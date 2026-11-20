En la continuidad del Plan Paraná 100% Led, el municipio inició la renovación de las luminarias en la Vecinal Villa Hermosa. Se colocaron 40 nuevos artefactos.

Comenzó la renovación de luminarias en la vecinal Villa Hermosa, en el marco del Plan Paraná 100% Led.

La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva intervención de modernización del sistema de alumbrado público en jurisdicción de la Comisión Vecinal Villa Hermosa, en el marco del Plan Paraná 100% Led.

Las intervenciones realizadas por el municipio tienen como objetivo de optimizar la iluminación urbana y brindar mayor seguridad en la vía pública.

Continúa Paraná 100% Led en la capital entrerriana

Se avanza con la remoción de antiguas lámparas de sodio colgantes, que son reemplazadas por infraestructura moderna. En la ocasión se instalan 40 nuevas columnas metálicas equipadas con artefactos de tecnología LED.

El operativo continuará hasta completar la colocación y el encendido de la totalidad de los equipos previstos en ese sector de la ciudad.

Con estas intervenciones, el municipio busca jerarquizar los espacios barriales, mejorar la visibilidad nocturna para peatones y conductores, y avanzar hacia un sistema de alumbrado público más eficiente y sustentable.