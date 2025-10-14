Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

La cantante entrerriana hará historia al ser parte del ‘Somos más’, el tema que acompañará la cobertura del Mundial. Estará con Carlos Vives, Wisin y Xavi.

El anuncio de que la entrerriana Emilia Mernes estará en la interpretación de una de las canciones oficiales para el Mundial 2026 ha generado expectativa entre los seguidores del fútbol y la música latinoamericana. La acompañarán Carlos Vives, que será en intérprete principal, Wisin y Xavi.

La cadena estadounidense Telemundo confirmó que el artista colombiano será el responsable de dar voz a Somos más , el tema que acompañará la cobertura del torneo en su señal. La elección de Vives para este proyecto lo posiciona como el primer cantante colombiano en participar en la banda sonora de un Mundial a través de una colaboración oficial con una cadena televisiva, más allá de la presencia habitual de la selección nacional en la competencia.

Según información difundida por Telemundo, la canción será presentada al público el jueves 23 de octubre durante la gala de los Premios Billboard, donde los cuatro artistas interpretarán el sencillo en vivo.

“Billboard, la autoridad global en música, anunció la incorporación del panel La Música de la Copa Mundial y nuevos talentos a la Semana Billboard de la Música Latina 2025, la semana más prestigiosa y longeva dedicada a celebrar la música latina. El panel La Música del Mundial contará con la participación de Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, y será moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League. Juntos analizarán la creación del himno oficial de la Copa Mundial 2026 de Telemundo“, indicó Billboard en el comunicado oficial.

El Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, reunirá a 48 selecciones de los cinco continentes en la vigésima tercera edición del torneo.

A medida que se ultiman los preparativos en el norte del continente, la expectativa por los detalles extradeportivos, como la música oficial, crece entre los aficionados. Las canciones asociadas a la Copa del Mundo han adquirido un papel destacado en la cultura popular, y Colombia ha tenido una presencia notable en este ámbito durante el siglo XXI, con temas como Waka Waka y La La La de Shakira, o Love de Sebastián Yatra y Gianluca Vacchi.

La cadena estadounidense, que tendrá un papel central en la transmisión del torneo, ha destacado la importancia de esta colaboración musical para su cobertura.

Según lo informado por Telemundo, la presentación oficial de la canción durante los Premios Billboard servirá como antesala al evento deportivo, con la intención de cautivar a los fanáticos y consolidar la presencia de la música latina en el escenario mundialista.