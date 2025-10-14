Uno Entre Rios | Ovación | Emilia Mernes

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

La cantante entrerriana hará historia al ser parte del ‘Somos más’, el tema que acompañará la cobertura del Mundial. Estará con Carlos Vives, Wisin y Xavi.

14 de octubre 2025 · 17:43hs
Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

El anuncio de que la entrerriana Emilia Mernes estará en la interpretación de una de las canciones oficiales para el Mundial 2026 ha generado expectativa entre los seguidores del fútbol y la música latinoamericana. La acompañarán Carlos Vives, que será en intérprete principal, Wisin y Xavi.

La cadena estadounidense Telemundo confirmó que el artista colombiano será el responsable de dar voz a Somos más, el tema que acompañará la cobertura del torneo en su señal. La elección de Vives para este proyecto lo posiciona como el primer cantante colombiano en participar en la banda sonora de un Mundial a través de una colaboración oficial con una cadena televisiva, más allá de la presencia habitual de la selección nacional en la competencia.

Agostina Holzheier está ante la oportunidad de participar de otro certamen con la camiseta Albiceleste.

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Santino Jaime con la bandera de la entidad Tricolor.

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

Según información difundida por Telemundo, la canción será presentada al público el jueves 23 de octubre durante la gala de los Premios Billboard, donde los cuatro artistas interpretarán el sencillo en vivo.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes mundial 2026
Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

“Billboard, la autoridad global en música, anunció la incorporación del panel La Música de la Copa Mundial y nuevos talentos a la Semana Billboard de la Música Latina 2025, la semana más prestigiosa y longeva dedicada a celebrar la música latina. El panel La Música del Mundial contará con la participación de Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, y será moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League. Juntos analizarán la creación del himno oficial de la Copa Mundial 2026 de Telemundo“, indicó Billboard en el comunicado oficial.

El Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, reunirá a 48 selecciones de los cinco continentes en la vigésima tercera edición del torneo.

LEER MÁS: Triunfo histórico de Japón ante Brasil en un amistoso rumbo al Mundial 2026

A medida que se ultiman los preparativos en el norte del continente, la expectativa por los detalles extradeportivos, como la música oficial, crece entre los aficionados. Las canciones asociadas a la Copa del Mundo han adquirido un papel destacado en la cultura popular, y Colombia ha tenido una presencia notable en este ámbito durante el siglo XXI, con temas como Waka Waka y La La La de Shakira, o Love de Sebastián Yatra y Gianluca Vacchi.

La cadena estadounidense, que tendrá un papel central en la transmisión del torneo, ha destacado la importancia de esta colaboración musical para su cobertura.

Según lo informado por Telemundo, la presentación oficial de la canción durante los Premios Billboard servirá como antesala al evento deportivo, con la intención de cautivar a los fanáticos y consolidar la presencia de la música latina en el escenario mundialista.

Emilia Mernes Mundial fútbol canción
Noticias relacionadas
Las zapatillas para lanzar y el disco que le robaron al joven atleta de Concordia.

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Sionista es uno de los líderes de la APB.

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV.

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Julián Marcioni apreta los puños para celebrar uno de los dos tantos que convirtió en el triunfo ante All Boys.

Quilmes ubicó la mira en dos jugadores de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Donald Trump: Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina

Donald Trump: "Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

Ultimo Momento
Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Donald Trump: Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina

Donald Trump: "Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Policiales
El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Ovación
Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

La provincia
Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Dejanos tu comentario