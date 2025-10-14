Uno Entre Rios | Ovación | Japón

Triunfo histórico de Japón ante Brasil en un amistoso rumbo al Mundial 2026

Japón venció 3-2 a Brasil en Tokio y logró su primer triunfo histórico ante el pentacampeón en un amistoso de preparación para el Mundial 2026.

14 de octubre 2025 · 10:25hs
Japón logró una victoria histórica al vencer 3-2 a Brasil en un amistoso internacional disputado en Tokio, como parte de la preparación de ambos equipos para la Copa del Mundo 2026. Se trata del primer triunfo japonés ante el pentacampeón del mundo, tras trece enfrentamientos oficiales.

Brasil se puso en ventaja en la primera mitad con dos goles en rápida sucesión. A los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador con una precisa definición tras una gran jugada colectiva y asistencia de Lucas Paquetá. Seis minutos más tarde, Gabriel Martinelli amplió la diferencia con otra buena acción del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, aprovechando una floja respuesta defensiva de Japón.

Victoria histórica: Japón derrotó 3-2 a Brasil en Tokio

En la segunda parte, el conjunto local reaccionó con fuerza. A los 52 minutos, Takumi Minamino aprovechó un grosero error de Fabricio Bruno en la salida y descontó. Diez minutos después, Keito Nakamura empató el encuentro, en una jugada en la que nuevamente el defensor brasileño tuvo una participación desafortunada al intentar despejar y terminar de habilitar la jugada.

La remontada se concretó a los 71 minutos, con un gol de cabeza de Ayase Ueda. El arquero Hugo Souza tuvo una floja respuesta en esa acción y facilitó el tanto de la victoria japonesa.

En los minutos finales, ambos equipos contaron con situaciones claras. El arquero brasileño volvió a fallar ante un remate de Ao Tanaka, aunque esta vez el balón se desvió al córner. Sobre el cierre, Richarlison cabeceó sin marca en el área rival, pero su intento se fue por encima del travesaño.

Con este resultado, Japón consiguió su primer triunfo en la historia frente a Brasil, luego de 13 partidos disputados: once victorias para el equipo sudamericano y dos empates, ambos por la Copa Confederaciones (2001 y 2005).

Pese a tratarse de un amistoso, el resultado representa un hito para el seleccionado japonés en su camino hacia el Mundial 2026.

