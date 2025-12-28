Uno Entre Rios | La Provincia | Santiago Resett

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

El investigador del Conicet Santiago Resett creó videojuegos educativos que ayudan a prevenir bullying y grooming, promoviendo el cuidado y la convivencia.

28 de diciembre 2025 · 15:55hs
Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes.

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes.

El psicólogo e investigador paranaense del Conicet, Santiago Resett, desarrolló dos videojuegos serios con el objetivo de prevenir problemáticas que afectan a niños y adolescentes, como el bullying y el grooming.

El primer videojuego está dirigido a niños de entre 9 y 11 años y utiliza una narrativa detectivesca para sensibilizar sobre el grooming. A través de la historia y las decisiones que deben tomar los jugadores, se busca que aprendan a reconocer situaciones de riesgo y a actuar de manera segura en entornos digitales.

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia.

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Raúl Martínez: Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas

Raúl Martínez: "Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas"

LEER MÁS: Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un investigador del Conicet creó videojuegos para prevenir el bullying y el grooming

"Hace varios años que investigo problemáticas de gran relevancia psicosocial que, lamentablemente, están cada vez más presentes, como el bullying, el ciberbullying y el grooming". "Hace varios años que investigo problemáticas de gran relevancia psicosocial que, lamentablemente, están cada vez más presentes, como el bullying, el ciberbullying y el grooming".

El segundo videojuego está orientado a adolescentes y se centra en el bullying escolar. En este caso, los jugadores asumen el rol de espectadores de situaciones de acoso y deben decidir cómo reaccionar, promoviendo la reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a estas conductas.

Ambas propuestas articulan investigación científica y tecnología educativa.

Santiago Resett Conicet Destacados UNO
Noticias relacionadas
Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

LUCAS GARCIA. Defensa Civil, 24 horas al servicios de la comunidad paranaense

Defensa Civil, 24 horas al servicio de la comunidad paranaense

Las cabinas se demolieron en los últimos días y podrían ser reemplazdas por Telepeaje para la nueva concesión.

Demolieron las cabinas del peaje de Yeruá en ruta 14

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Ultimo Momento
El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Policiales
Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión

Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Ovación
Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

La provincia
Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Raúl Martínez: Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas

Raúl Martínez: "Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas"

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Dejanos tu comentario