El psicólogo e investigador paranaense del Conicet, Santiago Resett, desarrolló dos videojuegos serios con el objetivo de prevenir problemáticas que afectan a niños y adolescentes, como el bullying y el grooming.
Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes
El investigador del Conicet Santiago Resett creó videojuegos educativos que ayudan a prevenir bullying y grooming, promoviendo el cuidado y la convivencia.
El primer videojuego está dirigido a niños de entre 9 y 11 años y utiliza una narrativa detectivesca para sensibilizar sobre el grooming. A través de la historia y las decisiones que deben tomar los jugadores, se busca que aprendan a reconocer situaciones de riesgo y a actuar de manera segura en entornos digitales.
El segundo videojuego está orientado a adolescentes y se centra en el bullying escolar. En este caso, los jugadores asumen el rol de espectadores de situaciones de acoso y deben decidir cómo reaccionar, promoviendo la reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a estas conductas.
Ambas propuestas articulan investigación científica y tecnología educativa.