El Club Náutico Paraná vivió una jornada clave para su vida institucional con la proclamación de Esteban Dorbessan como nuevo presidente, en el marco del acto eleccionario realizado conforme a la convocatoria oficial. El proceso transcurrió con normalidad, sin objeciones de las listas participantes, y contó con una destacada participación de los socios.
Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico
El Club Náutico Paraná proclamó a Esteban Dorbessan como nuevo presidente en una elección ordenada, sin objeciones y con alta participación de socios del club.
28 de diciembre 2025 · 15:56hs
Un total de 311 asociados se acercaron a emitir su voto, reflejando el compromiso de la comunidad con el presente y el futuro de la institución. Tras el cierre del comicio y el correspondiente escrutinio, los resultados mostraron una clara ventaja para la Lista 1, que obtuvo 228 votos, frente a los 82 votos de la Lista 2, registrándose además un voto anulado.
LEER MÁS: Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná
Esteban Dorbessan es el nuevo presidente del Club Náutico Paraná
Con estos resultados, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva, que será responsable de conducir los destinos del club durante el próximo período.