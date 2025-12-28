Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico.

El Club Náutico Paraná proclamó a Esteban Dorbessan como nuevo presidente en una elección ordenada, sin objeciones y con alta participación de socios del club.

El Club Náutico Paraná vivió una jornada clave para su vida institucional con la proclamación de Esteban Dorbessan como nuevo presidente , en el marco del acto eleccionario realizado conforme a la convocatoria oficial. El proceso transcurrió con normalidad, sin objeciones de las listas participantes, y contó con una destacada participación de los socios.

Un total de 311 asociados se acercaron a emitir su voto, reflejando el compromiso de la comunidad con el presente y el futuro de la institución. Tras el cierre del comicio y el correspondiente escrutinio, los resultados mostraron una clara ventaja para la Lista 1, que obtuvo 228 votos, frente a los 82 votos de la Lista 2, registrándose además un voto anulado.

Esteban Dorbessan es el nuevo presidente del Club Náutico Paraná

"La idea es reforzar el semillero, formando nautas en todas las disciplinas, e implementar nuevas actividades que actualmente le faltan al club, siempre relacionadas con el río".

Con estos resultados, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva, que será responsable de conducir los destinos del club durante el próximo período.