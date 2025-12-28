Uno Entre Rios | Ovación | Esteban Dorbessan

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

El Club Náutico Paraná proclamó a Esteban Dorbessan como nuevo presidente en una elección ordenada, sin objeciones y con alta participación de socios del club.

28 de diciembre 2025 · 15:56hs
Esteban Dorbessan: nuevos rumbos

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico.

El Club Náutico Paraná vivió una jornada clave para su vida institucional con la proclamación de Esteban Dorbessan como nuevo presidente, en el marco del acto eleccionario realizado conforme a la convocatoria oficial. El proceso transcurrió con normalidad, sin objeciones de las listas participantes, y contó con una destacada participación de los socios.

Un total de 311 asociados se acercaron a emitir su voto, reflejando el compromiso de la comunidad con el presente y el futuro de la institución. Tras el cierre del comicio y el correspondiente escrutinio, los resultados mostraron una clara ventaja para la Lista 1, que obtuvo 228 votos, frente a los 82 votos de la Lista 2, registrándose además un voto anulado.

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing–Estudiantes.

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

LEER MÁS: Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan es el nuevo presidente del Club Náutico Paraná

"La idea es reforzar el semillero, formando nautas en todas las disciplinas, e implementar nuevas actividades que actualmente le faltan al club, siempre relacionadas con el río". "La idea es reforzar el semillero, formando nautas en todas las disciplinas, e implementar nuevas actividades que actualmente le faltan al club, siempre relacionadas con el río".

Con estos resultados, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva, que será responsable de conducir los destinos del club durante el próximo período.

Esteban Dorbessan Náutico Destacados UNO
Noticias relacionadas
Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026.

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento.

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano.

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

El ajedrecista argentino Faustino Oro. de 12 años, se convirtió en el jugador más joven de la historia en superar los 2.500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas

Faustino Oro logra otro récord mundial en ajedrez rápido

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Ultimo Momento
El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Policiales
Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión

Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Ovación
Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

La provincia
Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Raúl Martínez: Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas

Raúl Martínez: "Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas"

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Dejanos tu comentario