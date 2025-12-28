Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná, presidido por Emilio Fouces, se consolida como un verdadero modelo destacado e inspirador de gestión y desarrollo deportivo en la capital entrerriana. Al cierre de este año, la institución presenta un balance sumamente positivo, que refleja tanto el crecimiento de su infraestructura como los resultados deportivos alcanzados por sus equipos.
28 de diciembre 2025 · 15:57hs
Entre los hitos más destacados se encuentran la inauguración de un nuevo gimnasio, que amplía las posibilidades de entrenamiento y recreación para socios de todas las edades, y la construcción de una segunda cancha de hockey sobre césped, lo que permite seguir fortaleciendo esta disciplina que se ha convertido en un emblema del club.
Además, los constantes logros deportivos en distintas competencias nacionales y regionales consolidan al club como un referente muy importante del deporte entrerriano.