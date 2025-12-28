Uno Entre Rios | Ovación | Emilio Fouces

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

El Club Atlético Estudiantes de Paraná, bajo la presidencia de Emilio Fouces, cierra el año con un balance positivo en infraestructura y resultados deportivos.

28 de diciembre 2025 · 15:57hs
El Club Atlético Estudiantes de Paraná, presidido por Emilio Fouces, se consolida como un verdadero modelo destacado e inspirador de gestión y desarrollo deportivo en la capital entrerriana. Al cierre de este año, la institución presenta un balance sumamente positivo, que refleja tanto el crecimiento de su infraestructura como los resultados deportivos alcanzados por sus equipos.

Entre los hitos más destacados se encuentran la inauguración de un nuevo gimnasio, que amplía las posibilidades de entrenamiento y recreación para socios de todas las edades, y la construcción de una segunda cancha de hockey sobre césped, lo que permite seguir fortaleciendo esta disciplina que se ha convertido en un emblema del club.

Emilio Fouces lidera un Estudiantes en expansión y resultados

"Ha sido uno de los mejores años de los últimos tiempos, tanto en lo deportivo como en lo institucional, con un crecimiento notable en ambos ámbitos. Por eso, el balance es más que positivo". "Ha sido uno de los mejores años de los últimos tiempos, tanto en lo deportivo como en lo institucional, con un crecimiento notable en ambos ámbitos. Por eso, el balance es más que positivo".

Además, los constantes logros deportivos en distintas competencias nacionales y regionales consolidan al club como un referente muy importante del deporte entrerriano.

