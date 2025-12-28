Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento.

"Ha sido uno de los mejores años de los últimos tiempos, tanto en lo deportivo como en lo institucional, con un crecimiento notable en ambos ámbitos. Por eso, el balance es más que positivo".

