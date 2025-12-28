Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: localizaron camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

La división Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay secuestró la camioneta de un detenido, en el marco de causa federal por narcotráfico

28 de diciembre 2025 · 12:25hs
En el marco de una causa federal por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, por narcotráfico, que tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Juez Subrogante Hernán Viri, con intervención de la Secretaría Criminal y Correccional del doctro José María Barraza y la Fiscalía Federal a cargo de la doctora María Minatta, la Policía de Entre Ríos continúa desarrollando tareas investigativas en relación a una organización dedicada al comercio de estupefacientes.

Como resultado de las diligencias posteriores a los allanamientos simultáneos de alto impacto realizados a comienzos de diciembre -procedimientos que permitieron desarticular una estructura criminal, detener a su principal organizador y secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y vehículos- personal especializado de Drogas Peligrosas prosiguió con tareas de inteligencia y análisis de información residual vinculada a dichas causa.

En ese contexto, en la fecha se logró localizar un vehículo tipo pick up, marca Toyota, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro judicial y que sería propiedad del principal investigado, actualmente detenido. El rodado se encontraba en un domicilio lindante al que oportunamente fuera habitado por el mencionado sujeto.

La situación fue inmediatamente puesta en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, disponiéndose la correspondiente medida de allanamiento, la cual se llevó a cabo con resultado positivo, procediéndose al formal secuestro del vehículo, el cual fue incorporado como elemento de interés para la causa.

Desde la Policía de Entre Ríos se destaca que estas actuaciones forman parte de una investigación sostenida en el tiempo, orientada a desarticular por completo la logística y los recursos utilizados por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, reafirmando el compromiso institucional de continuar trabajando de manera coordinada con la Justicia Federal en la lucha contra este tipo de delitos.

Las actuaciones y elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal interviniente para la prosecución del proceso judicial correspondiente.

