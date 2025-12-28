Uno Entre Rios | La Provincia | calesitas

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Martín Apaldetti es un empresario entrerriano que está a cargo de las calesitas de Paraná y lleva hace 22 años una campaña solidaria.

28 de diciembre 2025 · 13:27hs
Más de 22 años realizando vueltas gratuitas en las calesitas de Paraná para instituciones y organizaciones no gubernamentales. Martín Apaldetti se desarrolla como uno de los propietarios de las calesitas, quien destacó el gran trabajo que llevan adelante en conjunto con el Hospital San Roque.

Martín Apaldetti es un empresario entrerriano que con orgullo lleva puesta la bandera con la banda roja que cruza su pecho. Es una de las características que decidió resaltar al considerar que “El entrerriano donde sea que vaya, lo reconocen por entrerriano más que por argentino”. Su gran labor tiene que ver con su amor por los diversos lugares de la capital provincial que son parte fundamental del buen funcionamiento.

El empresario expresó su gratitud por la existencia del Hospital San Roque y su ayuda hacia los niños paranaenses. “Su trabajo es digno de admirar y reconocer. Por eso hago lo que hago y planeo seguir con esta dinámica, y con ellos sobre todo, los próximos años”, expresó en diálogo con UNO.

Campaña solidaria

Durante el mes de mayo y parte de junio las calesitas de las plazas de Paraná situadas en las plazas Mujeres Entrerrianas, Sáenz Peña y la del Puerto, realizaron una campaña solidaria en beneficio del Voluntariado Santa Rita, del hospital San Roque. Se trata de una asociación sin fines de lucro que desde hace 60 años acompaña a niños internados en el nosocomio y a sus familias, realizando su labor con amor y un fuerte compromiso.

