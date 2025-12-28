El sábado por la noche se produjo un choque entre un automóvil y un camión, en la Ruta 12, a metros del ingreso a San Benito. Los vehículos involucrados fueron un Citroën C-Elysee y un camión de carga Mercedes Benz.
Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión
Se produjo un choque entre un automóvil y un camión en la Ruta 12, a metros del ingreso a San Benito. Una persona fue hospitalizada
28 de diciembre 2025 · 10:43hs
Según los datos policiales el conductor del automóvil, que viajaba junto a su esposa, sufrió traumatismos al igual que la mujer quien fue trasladada consciente, en ambulancia hacia el hospital San Martín para recibir atención médica.
Intervinieron en el lugar efectivos de comisaría San Benito, 15, Accidentología Vial y Bomberos Zapadores de la PER, quienes trabajaron para asegurar la zona, brindar asistencia y realizar las pericias para conocer la causa del accidente.