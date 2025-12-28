Tomás Jaime, oriundo de La Paz, Entre Ríos, es Licenciado en Administración, pero siempre fue un apasionado del gin tonic. Es el creador de Heredero, un gin con piel de mandarina, aroma cítrico, fresco y natural, y un color que lo distingue claramente entre otros productos.
Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia
Tomás Jaime, de La Paz, creó Heredero, un gin artesanal con piel de mandarina, aroma cítrico y un color distintivo que expresa su pasión emprendedora.
A mediados de 2015, con apenas 19 años, Tomás estudiaba y vivía en Buenos Aires. Fue entonces cuando comenzó a explorar la posibilidad de crear un gin que realmente representara fielmente a la región de la Mesopotamia a través de sus materias primas autóctonas y tradicionales.
Un entrerriano creó un gin que se distingue por su identidad
En el mercado del gin ya existían variedades con piel de naranja, limón o pomelo, pero ninguna utilizaba la mandarina como botánico característico. Ese cítrico, bien entrerriano y autóctono, junto con el agua dulce del río Paraná (tratada para su consumo), se convirtió en el sello único de Heredero, reconocido por su sabor auténtico.