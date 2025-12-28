Uno Entre Rios | La Provincia | Tomás Jaime

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime, de La Paz, creó Heredero, un gin artesanal con piel de mandarina, aroma cítrico y un color distintivo que expresa su pasión emprendedora.

28 de diciembre 2025 · 15:56hs
Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia.

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia.

Tomás Jaime, oriundo de La Paz, Entre Ríos, es Licenciado en Administración, pero siempre fue un apasionado del gin tonic. Es el creador de Heredero, un gin con piel de mandarina, aroma cítrico, fresco y natural, y un color que lo distingue claramente entre otros productos.

A mediados de 2015, con apenas 19 años, Tomás estudiaba y vivía en Buenos Aires. Fue entonces cuando comenzó a explorar la posibilidad de crear un gin que realmente representara fielmente a la región de la Mesopotamia a través de sus materias primas autóctonas y tradicionales.

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes.

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Raúl Martínez: Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas

Raúl Martínez: "Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas"

LEER MÁS: Tomás Jaime, el creador de un gin con raíz entrerriana: Heredero

Un entrerriano creó un gin que se distingue por su identidad

"En lo profesional y en lo empresarial, en Heredero hemos tenido un año récord en producción. Fue un año muy difícil, y estamos muy contentos porque logramos cumplir todos los objetivos". "En lo profesional y en lo empresarial, en Heredero hemos tenido un año récord en producción. Fue un año muy difícil, y estamos muy contentos porque logramos cumplir todos los objetivos".

En el mercado del gin ya existían variedades con piel de naranja, limón o pomelo, pero ninguna utilizaba la mandarina como botánico característico. Ese cítrico, bien entrerriano y autóctono, junto con el agua dulce del río Paraná (tratada para su consumo), se convirtió en el sello único de Heredero, reconocido por su sabor auténtico.

Tomás Jaime Gin Destacados UNO
Noticias relacionadas
Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

LUCAS GARCIA. Defensa Civil, 24 horas al servicios de la comunidad paranaense

Defensa Civil, 24 horas al servicio de la comunidad paranaense

Las cabinas se demolieron en los últimos días y podrían ser reemplazdas por Telepeaje para la nueva concesión.

Demolieron las cabinas del peaje de Yeruá en ruta 14

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Ultimo Momento
El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Policiales
Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos

Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en causa por narcotráfico

Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión

Ruta 12 ingreso a San Benito: chocaron un auto y un camión

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Ovación
Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Esteban Dorbessan: nuevos rumbos, misma pasión en el Náutico

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

La provincia
Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Santiago Resett: cuando jugar también educa a niños y jóvenes

Raúl Martínez: Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas

Raúl Martínez: "Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas"

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

Dejanos tu comentario