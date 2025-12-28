Tomás Jaime: el gin entrerriano que refleja la Mesopotamia.

Tomás Jaime, oriundo de La Paz, Entre Ríos, es Licenciado en Administración, pero siempre fue un apasionado del gin tonic . Es el creador de Heredero, un gin con piel de mandarina, aroma cítrico, fresco y natural, y un color que lo distingue claramente entre otros productos.

A mediados de 2015, con apenas 19 años, Tomás estudiaba y vivía en Buenos Aires. Fue entonces cuando comenzó a explorar la posibilidad de crear un gin que realmente representara fielmente a la región de la Mesopotamia a través de sus materias primas autóctonas y tradicionales.

Un entrerriano creó un gin que se distingue por su identidad

"En lo profesional y en lo empresarial, en Heredero hemos tenido un año récord en producción. Fue un año muy difícil, y estamos muy contentos porque logramos cumplir todos los objetivos".

En el mercado del gin ya existían variedades con piel de naranja, limón o pomelo, pero ninguna utilizaba la mandarina como botánico característico. Ese cítrico, bien entrerriano y autóctono, junto con el agua dulce del río Paraná (tratada para su consumo), se convirtió en el sello único de Heredero, reconocido por su sabor auténtico.