Raúl Martínez: "Pinto la historia de Malvinas y las llevo a las escuelas"

“Me puso muy contento”, dijo el veterano de Malvinas, Raúl Martínez , en diálogo con UNO al ser reconocido como uno de los entrerrianos destacados 2025. El ex combatiente dedica su vida hoy a pintar para retratar los momentos más vívidos que tiene de la guerra, de inicio a fin.

Cuando recibió la convocatoria de formar parte de los Entrerrianos Destacados del 2025 de UNO , se sorprendió y expresó su gran aprecio por el diario y la alegría que le genera un reconocimiento de esta magnitud: “La verdad que me honra y también se que mi nombre va para todos los veteranos”, dijo. Su rol en la sociedad es clave para la historia Argentina y sobre todo entrerriana ya que no solo su papel fundamental en la Guerra de Malvinas lo llevó al reconocimiento de este año, sino su pasión por la pintura. Martínez pinta al óleo todo lo que recuerda de aquellas frías noches en las Islas: “Pinto la historia de Malvinas desde el primer avistaje, que son cuadros que yo llevo a las escuelas y cuento la historia”, profundizó. Actualmente tiene 44 cuadros y mucho entusiasmo para continuar pintando.

Raúl Martínez muestra Malvinas (2).jpg Foto UNO/Valeria Girard

Historia viva

Contar la historia es parte del esfuerzo por mantenerla viva. Los veteranos de Malvinas tuvieron un gran año al poder, por primera vez, tomar la jura de la bandera Argentina a los chicos de las escuelas. Un hecho que pone en evidencia el reconocimiento de la provincia hacia aquellos soldados que dejaron la vida por la Nación. En el caso de Martínez, participó del acto en una escuela de Hernandarias.

Respecto al futuro de los gurises y como estos pueden mantener viva la historia de Malvinas, el ex combatiente dijo: “Quizás no son todos los chicos que nos tienen en cuenta, pero son algunos y para mi es suficiente. Veo, por ejemplo, los egresados que le ponen las islitas en el brazo izquierdo a las remeras. Me llena de satisfacción”.