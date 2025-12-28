Uno Entre Rios | Ovación | Faustino Oro

Faustino Oro logra otro récord mundial en ajedrez rápido

El ajedrecista argentino Faustino Oro se convirtió en el jugador más joven de la historia en superar los 2.500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas

28 de diciembre 2025 · 13:17hs
El ajedrecista argentino Faustino Oro. de 12 años

El ajedrecista argentino Faustino Oro. de 12 años, se convirtió en el jugador más joven de la historia en superar los 2.500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas

El ajedrez argentino vive un momento histórico por la destacada actuación de Faustino Oro, quien con solo 12 años, alcanzó un récord mundial al convertirse en el jugador más joven de la historia en superar los 2.500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas, una marca lograda en competencias oficiales del circuito internacional.

El registro no solo lo posiciona entre la élite del ajedrez mundial, sino que también confirma una irrupción precoz y sostenida en la máxima escena competitiva. La hazaña en Rápidas se suma a un recorrido extraordinario: Oro ya había superado la barrera de los 2500 puntos en las modalidades Clásicas y Blitz, por lo que con este nuevo logro completó un inédito “triple récord”. Nunca antes un ajedrecista tan joven había alcanzado esa cifra en las tres categorías reconocidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El impacto fue inmediato en el mundo del ajedrez. Grandes maestros, especialistas y aficionados destacaron la madurez competitiva del argentino, su solidez mental y su notable capacidad de adaptación a ritmos de juego muy distintos. En particular, el ajedrez rápido exige precisión, velocidad de cálculo y toma de decisiones bajo presión, cualidades que Oro demostró dominar a una edad excepcional.

Este nuevo récord refuerza el crecimiento del ajedrez argentino en el escenario internacional y ubica a Faustino Oro como una de las grandes promesas del deporte ciencia a nivel global. Torneo tras torneo, el joven talento continúa rompiendo barreras y escribiendo páginas históricas, mientras su nombre empieza a instalarse definitivamente entre los protagonistas del ajedrez moderno.

